40 عاماً من الانتظار.. النصر يواصل الغياب والوحدة ثانياً

بعد أن حسم فريق العين لقب دوري المحترفين للموسم الحالي 2025-2026، معززاً رصيده في عدد ألقاب الدوري إلى 15 لقباً في صدارة الأندية المتوجة بالدرع بلا منازع، يعود الحديث عن فترات الغياب عن منصة التتويج بدرع الدوري الإماراتي في ظل ابتعاد أندية عريقة عن المشهد منذ سنوات، وهي الظاهرة التي عاشتها أندية عدة تاريخية على مدار العقود الماضية.

ومنذ موسم 2018-2019 إلى الآن، نجحت أندية في كسر غياب طويل واستعادة أمجادها السابقة، فيما لا تزال أخرى تبحث عن مجد ولقب دوري طال انتظاره طويلاً.



ويعد النصر صاحب أطول فترة غياب حالية عن لقب الدوري الإماراتي، بعدما كان آخر تتويج له في موسم 1985-1986، أي قبل 40 عاماً كاملة، وذلك على الرغم من أن «العميد» يدخل كل موسم من ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب، لكن السيناريو يتكرر موسم تلو الآخر منذ ذاك التاريخ، مكتفياً بثلاثة ألقاب دوري في تاريخه.



ويأتي الوحدة في المركز الثاني بين أطول فترات الغياب الحالية، بعدما توج بلقبه الرابع والأخير في موسم 2009-2010، ليبتعد عن منصة الدوري منذ 16 عاماً، رغم حضوره كمنافس في عدد من المواسم، إلا أن عدم الاستقرار والتغيير المستمر أسهم في ابتعاده طوال تلك المدة، ما تسبب في إحباط لجماهيره.



شهد الدوري الإماراتي على مدار تاريخه، سواء قبل تطبيق الاحتراف أو بعده، فترات غياب ثم عودة بعد سنوات طويلة، أبرزها الشارقة الذي عاد إلى منصة التتويج في 2019 بعد انتظار دام 23 عاماً منذ لقبه الذي كان حققه عام 1996، ليكسر واحدة من أطول فترات الغياب في تاريخ البطولة.



كما نجح الوصل في استعادة الدرع في موسم 2023-2024 بعد غياب استمر 17 عاماً منذ موسم 2006-2007، حيث عاد إلى الواجهة وحقق آنذاك الثنائية.

أما شباب الأهلي فشهد واحدة من أطول الفترات بين لقبين، بعدما توج بلقبه الثالث موسم 1979-1980، قبل أن يعود ويحقق لقبه الرابع في موسم 2005-2006 بمسمى الأهلي، أي بعد 26 عاماً من الانتظار.



ويتصدر العين قائمة الأندية الأكثر فوزاً بلقب الدوري برصيد 15 لقباً، يليه شباب الأهلي بـ9 ألقاب، ثم الوصل بـ 8 ألقاب، والشارقة بـ 6 ألقاب، الوحدة 4 ألقاب، والنصر والشباب والجزيرة 3 ألقاب.