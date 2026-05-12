حالة وحيدة تحرم الوصل من مقعد النخبة المباشر «الآسيوي»

حسم الوصل المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين بعد فوزه الثمين 2-1 على الجزيرة، مساء أمس، الاثنين، على استاد محمد بن زايد، في الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الجزيرة، فيما ابتعد الوحدة تماماً عن «الثالث» عقب تعادله مع خورفكان.



وانفرد «الإمبراطور» بالمركز الثالث المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، إلا أن مشاركته عبر المقعد المباشر أو عبر الملحق التمهيدي لم تحسم بعد انتظاراً لنهائي كأس رئيس الدولة الذي يجمع بين الجزيرة والعين، يوم 22 مايو الجاري.



وتأكدت مشاركة أصحاب المراكز الخمسة الأولى في دوري المحترفين في البطولات الآسيوية القارية، دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2 في الموسم المقبل. وحصلت الإمارات وفقاً لتصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على 3 مقاعد مباشرة ومقعد عبر الملحق في بطولة النخبة، ومقعد مباشر إلى دوري أبطال آسيا 2.



وضمن العين بطل دوري المحترفين هذا الموسم، ووصيفه شباب الأهلي، اللعب في دوري أبطال آسيا للنخبة، أما المقعد الثالث المباشر فما زال حائراً بين الوصل والجزيرة، إذ إن المركز الثالث يعد مؤهلاً مباشرة إلى البطولة الأكبر على مستوى القارة، لكن بشروط.



ففي حالة تتويج العين بلقب كأس رئيس الدولة، يحصل الوصل على مقعد مباشر في النخبة، باعتبار العين بطل ثنائية الدوري والكأس، أما تتويج الجزيرة بالكأس يعني مشاركة الوصل في الملحق التمهيدي، وفي حال عبوره الملحق يرفع عدد أنديتنا في النخبة إلى 4 أندية، بينما الخسارة تضعه تلقائياً في دوري أبطال آسيا 2.



أما صاحب المركز الخامس، فضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا 2، حيث لا يزال المركز بين الجزيرة «الرابع» برصيد 41 نقطة، والوحدة «الخامس» برصيد 40 نقطة.

فوز الجزيرة بالكأس يؤهله مباشرة إلى بطولة النخبة، وبالتالي في حالة حلوله رابعاً أو خامساً في ترتيب الدوري، يمنح الوحدة مقعده في دوري أبطال آسيا 2.