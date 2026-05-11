الوحدة ينتزع تعادلاً قاتلاً أمام خورفكان ويبتعد عن مقاعد أبطال آسيا

انتزع الوحدة تعادلاً قاتلاً أمام مضيفه خورفكان بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، ليواصل ابتعاده عن المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا.



وتقدم خورفكان عبر نجوسيان كواديو في الدقيقة 27 بعد تمريرة مميزة من المغربي سليم أملاح، قبل أن يدرك محمد رسول التعادل للوحدة برأسية في الدقيقة 90+6، ليرفع الوحدة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، مقابل 27 نقطة لخورفكان في المركز التاسع.



وفرض الوحدة سيطرته منذ البداية بحثاً عن هدف مبكر، وكاد السوري عمر خريبين أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرة خطيرة أبعدها حارس خورفكان أحمد حمدان ببراعة إلى ركلة ركنية.

وعلى عكس مجريات اللعب، نجح خورفكان في تسجيل هدف التقدم بعدما استغل كواديو تمريرة متقنة من أملاح، لينطلق داخل المنطقة ويسدد كرة قوية، عجز زايد الحمادي عن التصدي لها. وكاد كريستيان بنتيكي أن يعيد الوحدة إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن أحمد حمدان واصل تألقه وتصدى لمحاولته ببراعة.



وفي الشوط الثاني، واصل الوحدة ضغطه الهجومي مع اعتماد خورفكان على الهجمات المرتدة، فيما أجرى المدرب حسن العبدولي عدة تبديلات لتعزيز الجانب الهجومي، حتى تمكن محمد رسول من تسجيل هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بتقاسم الفريقين للنقاط.