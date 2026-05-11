الظنحاني: «السماوي» سيظهر بشكل مختلف الموسم المقبل



أكد فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس أن فريقه سيظهر بشكل مختلف الموسم المقبل، بعدما واجه موسماً صعباً صارع خلاله على الهبوط قبل أن يؤمن بقاءه قبل 4 جولات على نهاية دوري المحترفين.



وقال الظنحاني في تصريحاته عقب تعادل بني ياس وشباب الأهلي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري: «نعتذر لجماهيرنا على الموسم الصعب الذي واجهه بني ياس، حيث لم يكن الفريق موفقاً في بداياته، لكنه استطاع تدارك الموقف في الوقت المناسب».



وأضاف: «بعزيمة الرجال والعمل الذي قامت به إدارة النادي في الانتقالات الشتوية تمكن الفريق من الاستفاقة والهروب من دوامة الهبوط في الوقت المناسب».

واعتبر الظنحاني أن الخروج بنقطة التعادل أمام شباب الأهلي نتيجة إيجابية لفريقه، خصوصاً أن المباراة كانت بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين.



وختم الظنحاني تصريحاته قائلاً: «بالطبع الحزن كان يسيطر على اللاعبين في بداية الموسم نظراً لسوء النتائج، لكن بتكاتف الجميع استطعنا العودة، وبني ياس سيظهر بشكل مختلف في الموسم المقبل».



