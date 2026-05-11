دبا يعقد المهمة ويختار الطريق الأصعب للبقاء في «دورينا»

دخل فريق دبا الفجيرة حسابات معقدة وصعبة في صراع البقاء ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، بعدما فرّط «النواخذة» في فرصة ثمينة كانت كفيلة بتأكيد استمراره بين الكبار، إثر خسارته أمام عجمان بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.



وتسببت الهزيمة في تجمد رصيد دبا عند 20 نقطة، ليتساوى مع البطائح في عدد النقاط، بينما اقترب الظفرة أكثر من شبح الهبوط عقب خسارته الثقيلة أمام العين بخماسية، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة حتى صافرة الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من البطولة.



وسيكون دبا أمام اختبار هو الأصعب هذا الموسم، عندما يحل ضيفاً على ملعب هزاع بن زايد لمواجهة العين، بطل الدوري، في لقاء يحمل الكثير من التحديات للفريقين. فالعين سيدخل المواجهة بأفضلية الأرض والجمهور، إضافة إلى رغبته في الاحتفال رسمياً بلقب الدوري أمام جماهيره، فضلاً عن سعيه لتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في إنهاء الموسم دون أي خسارة، الأمر الذي يزيد من صعوبة مهمة لاعبي دبا الباحثين عن النجاة في الأمتار الأخيرة من الموسم.



وفي المقابل، يلتقي البطائح مع شباب الأهلي على ملعب الأخير في دبي، بينما يستضيف الوحدة فريق الظفرة في أبوظبي، لتتحول الجولة الختامية إلى أمسية حاسمة ستشد أنظار الجماهير والمتابعين، في ظل ترقب كبير لما ستسفر عنه نتائج الملاعب الثلاثة، التي ستحدد هوية الفرق الباقية والهابطة.



من جانبه، أشاد الصربي غوران، المدير الفني لعجمان، بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال مواجهة دبا، مؤكداً أن لاعبيه تعاملوا بذكاء كبير مع مجريات المباراة ونجحوا في تنفيذ التعليمات الفنية بالشكل المطلوب. وأوضح أن طرد لاعب دبا خالد عبدالله، منح فريقه أفضلية إضافية، ساعدت «البرتقالي» على فرض سيطرته والاستحواذ على أغلب فترات اللقاء، إلى جانب الحد من خطورة الهجمات المرتدة التي يجيدها دبا، مشيراً إلى أن فريقه استحق الفوز قياساً بما قدمه داخل أرضية الملعب.



وفي المقابل، أكد أوليفيرا، لاعب دبا الفجيرة، أن فريقه تأثر كثيراً بحالة الطرد، لكنه شدد على أن اللاعبين لن يستسلموا وسيواصلون القتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل الحفاظ على مكان الفريق في دوري المحترفين. وأضاف أن دبا كان قريباً من الخروج بنتيجة إيجابية، إلا أن الظروف لم تخدمه، مؤكداً أن الفريق سيدخل مباراته الأخيرة أمام العين بشعار الفوز فقط، رغم إدراك الجميع لصعوبة المهمة أمام بطل الدوري.