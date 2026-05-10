4 نقاط فقط تُقرب يونايتد من «اللعب مع الكبار» «فيديو»

واصل فريق يونايتد عروضه القوية وتحليقه منفرداً في صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، بعدما حقق فوزاً مهماً ومستحقاً على ضيفه العربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب مدينة دبي الرياضية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من البطولة.



جاءت أهداف اللقاء على مدار شوطي المباراة، حيث افتتح محمد يوسف التسجيل ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية، قبل أن يعزز ماكا سوسوكو النتيجة بالهدف الثاني، مؤكداً تفوق يونايتد وحصده ثلاث نقاط ثمينة في مشوار المنافسة على اللقب والصعود.



بهذا الانتصار رفع يونايتد رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، ليصبح على بُعد أربع نقاط فقط من إعلان صعوده الرسمي إلى دوري أدنوك للمحترفين، حيث «اللعب مع الكبار»، إضافة إلى اقترابه بشكل كبير من حسم درع بطولة دوري الدرجة الأولى، في ظل الأداء الثابت والنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق منذ انطلاقة الموسم.



وفي مواجهة أخرى، عزز فريق حتا موقعه في وصافة جدول الترتيب بعد فوزه الصعب على الحمرية بهدف دون مقابل، حمل توقيع اللاعب شيفيت شيفيتي، ليرفع حتا رصيده إلى 50 نقطة ويواصل مطاردته للمتصدر.



كما نجح فريق العروبة في تحقيق فوز مهم على حساب الإمارات بهدفين نظيفين، أحرزهما محمد الحمادي وباولو هنريكي، ليعزز العروبة من حظوظه في المنافسة على بطاقات الصعود بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة أيضاً، متساوياً مع حتا في عدد النقاط وبفارق الأهداف فقط خلفه في جدول الترتيب.



وعلى ملعب الفجيرة، خيم التعادل السلبي على مواجهة الفجيرة وضيفه الذيد، في مباراة اتسمت بالتكافؤ والحذر الدفاعي من الجانبين، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة. ورفع الذيد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بينما وصل الفجيرة إلى 38 نقطة.



ولم يتمكن دبا الحصن من استعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل مع الاتفاق بنتيجة 2-2، في لقاء شهد إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة. وسجل للاتفاق كل من علاء مزهر وحافان أندرسون، بينما أحرز لوكاس روشا هدفي دبا الحصن، ليرفع الفريق رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس.



وفي مباراة أخرى، تمكن جلف يونايتد من التفوق على مصفوت بنتيجة 4-2، بعدما تألق وييرتي كريستانو بإحرازه هدفين، فيما سجل إيمانويل موتالي وسامويل الخوري الهدفين الآخرين للفائز. أما هدفا مصفوت فحملا توقيع فهد حديد ومالانج فايي.



كما حقق الجزيرة الحمراء فوزاً مثيراً على سيتي بنتيجة 4-3، في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة وندية. وتألق رضا حنيوي بشكل لافت بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، وأضاف جمال معروف الهدف الرابع، بينما سجل أهداف سيتي كل من خليفة أبوبكر وميجنون كوتو وديبا.



