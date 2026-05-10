عجمان يعيد دبا لمربع الأحزان ويبقيه في دائرة الهبوط

أعاد عجمان مضيفه دبا إلى مربع الأحزان مجدداً، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 في عقر داره، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري أدنوك للمحترفين. وسجل هدفي عجمان كل من جوليهرام بيرو في الدقيقة 55، ومدافع دبا حبيب يوسف بالخطأ في مرماه «نيران صديقة» عند الدقيقة 90+4، ليواصل دبا معاناته في صراع البقاء بعد تجمد رصيده عند 20 نقطة، وهو رصيد البطائح نفسه الذي تعادل سلبياً مع الشارقة، فيما رفع عجمان رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع.



واتسمت مجريات الشوط الأول بالحذر والتحفظ التكتيكي من جانب الفريقين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب مع غياب واضح للفرص الحقيقية أمام المرميين، رغم المحاولات المتكررة من جانب عجمان لفرض أفضليته والاستحواذ على الكرة خلال معظم فترات الشوط. ونجح الفريق الضيف في التحكم بإيقاع اللعب نسبياً عبر الانتشار الجيد والضغط المتواصل، إلا أن التنظيم الدفاعي لدبا حال دون الوصول إلى فرص محققة للتسجيل.



وشهدت الدقيقة 36 نقطة التحول الأبرز في اللقاء، بعدما أشهر الحكم أحمد عيسى درويش البطاقة الحمراء المباشرة في وجه قائد دبا خالد عبدالله إثر تدخله العنيف على لاعب عجمان إسماعيل مؤمن. واعترض لاعبو دبا والجهاز الفني على القرار، ما دفع الحكم للتواصل مع تقنية الفيديو المساعد «الفار» قبل تثبيت حالة الطرد بشكل نهائي.



وبعد مراجعة اللقطة تم تأكيد القرار، ليكمل دبا المباراة بعشرة لاعبين، الأمر الذي وضع الفريق في موقف صعب وأجبر الجهاز الفني على إعادة ترتيب أوراقه سريعاً. ورغم النقص العددي، حافظ أصحاب الأرض على تماسكهم الدفاعي حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.



ومع انطلاقة الشوط الثاني، استغل مهاجم عجمان جوليهرام بيرو هفوة دفاعية قاتلة بعد تمريرة قصيرة من تياغو أوزبيدو إلى الحارس محمد الرويحي، لينقض على الكرة ويسددها بقوة داخل الشباك مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 55.



وفي الوقت بدل الضائع، عزز عجمان تقدمه بهدف ثانٍ عبر النيران الصديقة، بعدما حاول حبيب يوسف إبعاد عرضية وليد أزارو، لكنه حول الكرة بالخطأ إلى داخل مرماه، لتنتهي المواجهة بفوز ثمين لعجمان أبقى دبا في دائرة الهبوط قبل الجولة الأخيرة.