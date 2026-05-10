تعادل بني ياس وشباب الأهلي في مواجهة تحصيل حاصل

تعادل بني ياس وشباب الأهلي 2-2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الشامخة بأبوظبي، ضمن الجولة 25 قبل الأخيرة من دوري المحترفين، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 57 نقطة في وصافة المسابقة، ويصل بني ياس إلى النقطة 26.



سجل ثنائية شباب الأهلي محمد جمعة المنصوري «ق 10 و39»، وسجل لبني ياس ليونيل فيردي «ق 34» وفواز عوانة «ق 64».

جاءت المباراة مفتوحة من الفريقين في ظل خوض اللقاء من دون ضغوط، باعتبارها تحصيل حاصل على مستوى النتيجة، بعدما ضمن شباب الأهلي وصافة الدوري، وأمّن بني ياس بقاءه منذ الجولة الماضية مع المحترفين.



وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً 2-1 عن طريق نجمه الواعد محمد جمعة المنصوري، الذي افتتح التسجيل بعد عرضية من يوري سيزار، بينما أدرك ليونيل فيردي التعادل لبني ياس في الدقيقة 34 بيسارية قوية في مرمى حمد المقبالي، قبل أن يعيد المنصوري التقدم مجدداً للضيوف بهدف من مراوغة رائعة داخل المنطقة.



وعاد بني ياس في الشوط الثاني عن طريق فواز عوانة، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 64، مستغلاً تعثر يوري سيزار، في الوقت الذي كاد سافيور غودوين يخطف الثلاث نقاط لأصحاب الأرض قبل النهاية بثلاث دقائق، لكن كرته ارتدت من القائم.