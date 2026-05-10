الوحدة «الجريح» يبحث عن مقعد آسيوي في خورفكان

يستضيف فريق خورفكان نظيره الوحدة، مساء الاثنين، على أرضية ملعب صقر بن محمد القاسمي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، خصوصاً بالنسبة للوحدة، الذي يدخل اللقاء تحت ضغط البحث عن استعادة توازنه، والتمسك بحظوظه في الحصول على مقعد آسيوي مؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.



ويدخل الوحدة المباراة وفي رصيده 39 نقطة بالمركز الخامس، بعدما تلقى خسارة مؤلمة في الجولة الماضية أمام الوصل بنتيجة 2-3 على ملعبه في أبوظبي، وهي الخسارة التي وضعت الفريق أمام ضرورة العودة سريعاً إلى سكة الانتصارات إذا ما أراد الحفاظ على آماله القارية حتى الجولات الأخيرة من الموسم.



في المقابل يخوض خورفكان المباراة بأريحية نسبية، بعد أن نجح في تأمين بقائه رسمياً ضمن أندية دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن، عقب تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام جاره اتحاد كلباء، ويسعى «النسور» إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار جديد، يمنح الفريق دفعة معنوية قبل إسدال الستار على الموسم.



وتحمل المواجهة طابعاً خاصاً لمدرب الوحدة حسن العبدولي، الذي يعود إلى ملعب خورفكان بعدما بدأ الموسم مدرباً للفريق قبل أن يتقدم باستقالته، ويتولى لاحقاً مهمة تدريب الوحدة، ما يضفي على اللقاء الكثير من الجوانب الفنية والمعنوية.



من جانبه أكد الكرواتي دامير كرزنار، مدرب خورفكان، جاهزية فريقه لخوض المواجهة، مشيراً إلى أن المباراة تمثل الظهور الأخير للفريق على ملعبه هذا الموسم، الأمر الذي يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، وإسعاد جماهير النادي.



وقال كرزنار في المؤتمر الصحفي التقديمي: «ندرك قوة الوحدة وطموحه في المنافسة على مقعد آسيوي، لكننا في المقابل نمتلك دوافعنا الخاصة، خصوصاً أن المباراة الأخيرة لنا على أرضنا هذا الموسم. اللاعبون أظهروا التزاماً كبيراً خلال التدريبات، وهدفنا واضح وهو الوصول إلى النقطة 29 قبل الجولة الختامية من الدوري».



وأضاف المدرب الكرواتي أن فريقه يسعى لإنهاء الموسم بصورة إيجابية تعكس التطور، الذي شهده خورفكان خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الاستقرار الفني والروح الجماعية كانا من أبرز أسباب نجاح الفريق في الابتعاد عن مناطق الخطر، وتأمين البقاء مبكراً.



بدوره شدد لاعب خورفكان جيان نيغاسيان على أهمية المباراة، مؤكداً أن التحضيرات سارت بصورة جيدة وسط أجواء إيجابية داخل الفريق، وقال: «نحن على ثقة بقدرتنا على تقديم مباراة قوية أمام الوحدة، ونسعى لإهداء جماهير الخور فوزاً مهماً في آخر ظهور لنا على ملعبنا هذا الموسم».