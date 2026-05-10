كلباء يبحث عن نقطة البقاء في «المحترفين» أمام النصر

يخوض فريق اتحاد كلباء مواجهة مصيرية أمام النصر غداً الإثنين على ملعب آل مكتوم ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بحثاً عن نقطة واحدة تكفيه لتأمين بقائه رسمياً في دوري الأضواء بعيداً عن أي حسابات معقدة في الجولة الأخيرة.



ويدخل «النمور» اللقاء وفي رصيدهم 24 نقطة بالمركز الحادي عشر، ولا يزال الفريق ضمن دائرة الأندية المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن حصد نقطة من أصل ست نقاط متبقية سيكون كافياً لحسم ملف البقاء.



وأكد العراقي غازي الشمري مدرب كلباء أهمية المباراة أمام النصر، مشيراً إلى أن المنافس يعد من الفرق القوية والمنظمة في دوري المحترفين، ما يتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط والثقة بالنفس خلال المواجهة.



وأوضح الشمري أن الجهاز الفني ركز خلال الأيام الماضية على أدق التفاصيل الفنية والتكتيكية، مبيناً أن الفريق قدم مستويات جيدة في الجولات الأخيرة، لكنه بحاجة إلى ترجمة ذلك إلى نتائج إيجابية وحصد النقاط.



وقال: «حذرت اللاعبين من قوة النصر، وهدفنا الأساسي هو البقاء في دوري المحترفين. الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية سيمنح الفريق أريحية أكبر ويساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب».



من جانبه، أكد لاعب كلباء سيكو بابا جاهزية الفريق للمواجهة وإدراك اللاعبين لأهميتها مع اقتراب الموسم من نهايته، مشيراً إلى أن المباراة خارج الأرض لن تكون سهلة أمام منافس يمتلك دوافع كبيرة.



وأضاف إن الضغط الأكبر يقع على الفريق المنافس، إلا أن ذلك يتطلب من كلباء المزيد من التركيز والانتباه طوال مجريات اللقاء، مؤكداً أن الفريق استعد بصورة جيدة، وأن الجاهزية لا تختلف سواء لعب الفريق على أرضه أو خارجها.



وأشار بابا إلى أن كلباء سيقاتل من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن وتحقيق نتيجة إيجابية، لافتاً إلى أن نتيجة المباراة الماضية لم تكن بالشكل المأمول، لكن الفريق خرج منها بنتيجة مقبولة.