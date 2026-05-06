الوصل يفك عقدة الوحدة ويقتنص المركز الثالث

اقتنص الوصل المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين بعد فوزه الصعب والمتأخر على حساب مضيفه الوحدة، اليوم الأربعاء، على استاد آل نهيان، في الجولة 24 من المسابقة. ورفع الوصل رصيده إلى 42 نقطة، ليتقدم بفارق نقطة عن الجزيرة الذي تراجع إلى المركز الرابع بـ41 نقطة، فيما بقي الوحدة في المركز الخامس برصيد 39 نقطة. ويدور صراع بين الأندية الثلاثة على المركز الثالث من أجل الحصول على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.



ونجح الوصل في فك عقدته على ملعب الوحدة بعد نحو 10 سنوات لم يتذوق فيها طعم الانتصار على «العنابي» في معقله، إذ كان آخر فوز للوصل على الوحدة على استاد آل نهيان في أكتوبر 2016.



جاءت المباراة متكافئة من الجانبين، وامتدت إثارتها حتى الثواني الأخيرة، وشهدت 3 ركلات جزاء. ورغم أن الوصل افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة عن طريق رأسية ميغيل بورخا، إلا أن الوحدة عاد في النتيجة، وسجل هدف التعادل عن طريق فاكوندو دانييل في الدقيقة 35 بعد صناعة رائعة بالكعب من دوشان تاديتش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.



وعاد الوصل للتقدم مجدداً مطلع الشوط الثاني عبر نيكولاس خيمينيز، الذي سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 55 احتسبها الحكم بعد لمسة يد من المدافع لوكاس بيمنتا.

وأجرى حسن العبدولي، مدرب الوحدة، عدداً من التبديلات التي أحدثت نشاطاً هجومياً في الوحدة بعدما دفع بجادسوم داسيلفا وعمر خريبين وسواريز.



وأثمرت تبديلات العبدولي عن هدف التعادل الذي أحرزه عمر خريبين من ركلة جزاء حصل عليها بعد دخوله بدقائق في الدقيقة 67.

وفي الوقت الذي كادت فيه المباراة تتجه نحو التعادل، احتسب حكم اللقاء، عمر آل علي، ركلة جزاء ثانية لمصلحة الوصل سجل منها البديل فابيو ليما هدف الفوز في الدقيقة 90+7، ليحصد الوصل 3 نقاط غالية.