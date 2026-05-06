الظفرة يفرط في طوق النجاة ومدربه يعتذر

بقي الظفرة تحت الضغط بعد أن اكتفى بنقطة وحيدة في مباراته أمام بني ياس في الجولة 24 من دوري المحترفين، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليظل في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب ويتعقد موقفه بصورة أكبر في معركة البقاء.



وفرط الظفرة في تقدمه مرتين أمام بني ياس بعدما سجل هدفه الأول مبكراً عقب 54 ثانية عن طريق كريم البركاوي، قبل أن يتعادل بني ياس بهدف يوسف نياكاتي، لكنه عاد وتقدم مرة ثانية في الشوط الثاني بهدف نفس اللاعب، إذ كاد الفريق يحقق الفوز وثلاث نقاط غالية كادت تشكل طوق النجاة، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على الفوز، ليضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، خاصة بعد فوز دبا على البطائح، مما أشعل صراع الهبوط.



ويعد موقف الظفرة الأصعب بين الثلاثي كونه سيواجه العين والوحدة في الجولتين الأخيرتين في دوري المحترفين هذا الموسم، وخسارته تعني عودته إلى دوري الهواة بعد موسم واحد فقط قضاها منذ صعوده إلى الأضواء.



وأكد الكرواتي ألين هورفات مدرب الظفرة تحمله مسؤولية خسارة نقطتين في هذا التوقيت الصعب، مشيراً إلى أن الفريق قدم مباراة جيدة رغم عدم قدرته على الحفاظ على الفوز.

وقال في تصريحاته عقب اللقاء: «بادرنا بالتسجيل في توقيت مبكر للغاية، وكنا الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، لكن للأسف خسرنا الكرة في الدقائق العشر الأخيرة، ما مكن بني ياس من العودة بالتعادل». وأضاف: «عانينا هذا الموسم من التفريط في التقدم في أكثر من مباراة، وهو ما أثر علينا كثيراً».



وختم: «أعتذر عن نتيجة التعادل، وليس من السهل على اللاعبين الاستمرار تحت ضغط البقاء لمدة طويلة بهذا الشكل، لكني فخور بهم في النهاية وأدائهم القتالي رغم ضياع الفوز».