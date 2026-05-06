إيسايلا: بني ياس عاد من الموت



قال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن «السماوي» عاد من الموت، بعد أن كان الفريق في وضع صعب للغاية عندما تسلم المهمة، لكنه أصبح الآن في مركز آمن بعدما ضمن البقاء رسمياً في دوري المحترفين.



ووصل بني ياس بتعادله مع الظفرة 2-2، مساء أمس على ملعب الشامخة إلى النقطة 26، ليتأكد بقاؤه رسمياً في دوري الأضواء بعد موسم صعب عانى خلاله الفريق من دوامة الهبوط.

وأضاف إيسايلا في تصريحاته عقب اللقاء: «عندما وصلت كان الفريق في وضعية صعبة من دون نقاط أو تسجيل أي أهداف، فقد كانت معركة وموسماً شاقاً».



وتابع: «أيضاً الحالة الذهنية للاعبين كانت في منتهى الصعوبة، والعديد من اللاعبين الجدد والتغييرات التي أجريت خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكني سعيد بأننا حققنا هدفنا، وسنلعب الآن المباراتين المتبقيتين أمام شباب الأهلي والجزيرة بأريحية ومن دون ضغوط».



وأوضح أن بني ياس لعب بنفس القوة والشراسة التي لعب بها الظفرة المباراة، وهو ما كان يتوقعه، منذ أن غير المنافس مدربه، وكذلك أسلوب اللعب، حيث أصبحوا أكثر تنظيماً في الدفاع وظهروا بشكل جيد في مباراتي النصر وعجمان رغم خسارتهم، لكني أعتقد أنهم استحقوا أكثر من ذلك، بعدما صنعوا فرصاً أكثر من منافسيهم وكان بإمكانهم الفوز.



واختتم إيسايلا تصريحاته، مؤكداً أن الموسم الحالي هو الأصعب في مسيرته، معرباً عن فخره باللاعبين الذين امتلكوا عقلية احترافية ولم يستسلموا وقاتلوا حتى النهاية.