دبا يتخطى البطائح ويقترب من البقاء في المحترفين

أنعش دبا حظوظ البقاء في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه الصعب على ضيفه البطائح بنتيجة 2-1 رافعاً رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر فيما تراجع البطائح إلى المركز الـ14 «الأخير» برصيد 19 نقطة، أحرز لدبا كارلوس فينسيوس «ركلة جزاء» وسايمون كابرال في الدقيقتين 58، 71، وللبطائح مروان فهد في الدقيقة 80.



بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين مع أفضلية لمصلحة دبا الذي لاحت له أكثر من فرصة مؤكدة أمام المرمى دون الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وفي المقابل اعتمد البطائح على المرتدات التي لم تخلُ من خطورة والتي كاد من إحداها اللاعب مروان فهد يفتتح أهداف اللقاء من الكرة العرضية التي سعى إلى تحويل مسارها برأسه والمرمى خالٍ لكن الكرة لامست رأسه وتحولت لضربة مرمى في الدقيقة 21، ودانت السيطرة خلال النصف الأول من شوط اللاعبين للبطائح الذي قام لاعبوه بعدة طلعات لم يكتب لها النجاح فضلاً عن تألق الحارس محمد الرويحي في الذود عن مرماه ببسالة وإفساده لأكثر من هجمة خطرة، ومن ضربة ثابتة أطلق عزيز جانييف كرة قوية ارتطمت بعارض دبا دون أن تغير في نتيجة الشوط الأول الذي انتهى بتعادل سلبي على مستوى النتيجة والأداء.



مع انطلاقة شوط المدربين وقع دفاع البطائح في المحظور وارتكب مخالفة صريحة داخل منطقة الجزاء مع مهاجم دبا سايمون كابرال لم يتوانَ حكم اللقاء ناصر العلي في احتسابها ركلة جزاء وصادق عليها الفار، ليتقدم البرازيلي كارلوس فينسيوس للضربة محرزاً أول أهداف المباراة للنواخذة في الدقيقة 58، بعد الهدف ضرب الضيوف حصاراً محكماً بغية معادلة الأرقام.

وتمكن نجم المباراة سايمون كابرال من إضافة هدف المباراة الثاني بعد مجهود فردي رائع مستفيداً من التمريرة السحرية التي لعبها اندريغو من منتصف الملعب وهو الهدف الذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 71، وتمكن مروان فهد لاعب البطائح من تقليص الفارق من ضربة رأس مخادعة في الدقيقة 80 لتنتهي المباراة بفوز دبا بنتيجة 2-1.