التعادل يحسم مواجهة بني ياس والظفرة

تعادل بني ياس والظفرة 2-2 في الجولة 24 من دوري المحترفين، في المباراة التي جرت على استاد الشامخة بأبوظبي. وضمن بني ياس البقاء رسمياً في دوري المحترفين بوصوله إلى النقطة 26 في المركز التاسع، بينما اشتعلت معركة الهبوط وتعقد موقف الظفرة الذي وصل إلى النقطة 19، ليظل في المركز قبل الأخير، وخاصة بعد فوز دبا على البطائح.



وباغت الظفرة أصحاب الأرض بهدف مبكر برأسية كريم البركاوي بعد مرور 54 ثانية فقط من بداية اللقاء، مسجلاً أسرع هدف في الدوري هذا الموسم وأدرك بني ياس التعادل عن طريق يوسف نياكاتي، مستغلاً عرضية من سهيل النوبي جهة اليمين في الدقيقة 36.



وأعاد كريم البركاوي التقدم للظفرة مجدداً في الشوط الثاني، محرزاً الهدف الثاني له ولفريقه بتسديدة من داخل المنطقة مرت من تحت يد الحارس فهد الظنحاني في الدقيقة 56، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري إلى 10 أهداف.



لكن بني ياس واصل ضغطه الهجومي، ونجح في التعادل للمرة الثانية عن طريق البديل نسيم الشاذلي بتسديدة من حدود المنطقة في الدقيقة 82.