سباق المقعد الآسيوي يتصدر قمة الوحدة والوصل

يستضيف الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في الساعة السادسة وخمس دقائق من مساء غد، الأربعاء، نظيره الوصل، في قمة مثيرة منتظرة ضمن مباريات الجولة 24 من دوري المحترفين.



ويتصدر سباق المقعد الآسيوي المباشر لدوري أبطال آسيا للنخبة ضمن الصراع الثلاثي بين الوحدة والوصل والجزيرة القمة، حيث يسعى كل فريق إلى إنهاء الموسم في المركز الثالث، للتأهل مباشرة للبطولة القارية.



ويحتل الوصل المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف عن الوحدة، الذي يأتي في المركز الخامس بنفس رصيد النقاط. ويدخل الوحدة المباراة منتشياً بفوزه بلقب كأس رابطة المحترفين، بعد تغلبه في النهائي على العين بركلات الترجيح، بعد نجاح المدرب الوطني حسن العبدولي في هدفه الأول مع الفريق، ويتطلع إلى إنجاز هدفه الثاني بالحصول على المركز الثالث.

ويأمل العبدولي استثمار التتويج بالكأس، خصوصاً أن المعنويات ارتفعت كثيراً عقب الفوز على الغريم التقليدي في مباراة مثيرة لم تحسم إلا بركلات الترجيح.



وسيغيب عن الوحدة الظهير منصور برغش، بعد قرار إيقافه من لجنة الانضباط، على خلفية أحداث نهائي كأس المحترفين، ويعوضه غوغا، فيما يستمر غياب الثنائي الحارس محمد الشامسي، وإبراهيما ديار، للاستبعاد من الفريق الأول بقرار من إدارة النادي.



في المقابل، يسعى الوصل إلى العودة بالفوز والثلاث نقاط، من أجل حسم المركز الرابع، ولو بصفة مؤقتة، في الطريق نحو خطف المركز الثالث، ومحاولة مصالحة جماهيره بفوز وفرصة المشاركة القارية، بعد موسم مخيب، لم يرقَ إلى طموحات الوصلاوية.



وشهدت مواجهات الفريقين في دوري المحترفين تقارباً في النتائج، بعدما التقيا في 33 مواجهة، فاز الوحدة في 12 مباراة، مقابل 11 للوصل، وتعادلا في 10 مباريات.

لكن ما يبرز في مواجهة الغد، هو محاولة الوصل لإنهاء تفوق الوحدة مؤخراً، حيث لم يخسر في آخر 7 مواجهات على أرضه في أبوظبي، بعدما انتصر 4 مرات وتعادلا في 3 مباريات، إذ تعود آخر هزيمة للوحدة على ملعبه من الوصل إلى عام 2016.