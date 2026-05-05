أحمد الظنحاني: إنجازات المراحل السنية لدبا ثمرة عمل جماعي متكامل وتخطيط مدروس



أشاد أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا، بلاعبي فريق النادي عقب التتويج بلقب مسابقة دوري تحت 10 سنوات (د) في ختام مباريات الجولة 25 من عمر الدوري، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي متكامل، وتخطيط مدروس، والتزام واضح من جميع عناصر الفريق، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه المدربون في تطوير مهارات اللاعبين وغرس القيم الرياضية في نفوسهم منذ الصغر.



وأشار إلى أن نادي دبا الرياضي يولي اهتماماً خاصاً بفرق المراحل السنية، إيماناً منه بأنها تمثل القاعدة الأساسية لبناء فريق أول قوي في المستقبل، وأن الاستثمار في هذه الفئة العمرية يسهم في تعزيز استدامة النجاح الرياضي للنادي، ويدعم حضوره التنافسي على مستوى الدولة.



وأكد أن هذا الإنجاز لن يكون محطة أخيرة، بل دافعاً لمواصلة العمل وتطوير البرامج التدريبية، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تساعد اللاعبين على النمو والتطور، بما يواكب طموحات النادي وتطلعات جماهيره في تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات خلال السنوات المقبلة.



وجاء تتويج دبا اثر فوزه في المشهد الختامي على فريق مصفوت بنتيجة (14-1).



سجّل أهداف دبا، منصور علي وزايد ناصر وحمدان عبدالله وأحمد سعيد ومحمد خليل، وحمد عمر وعبدالله علي لاعبا مصفوت بالخطأ في مرماهما، بينما سجّل الهدف الوحيد لمصفوت حمدان عيسى.