وصافة مشتعلة في «الهواة» وقاع متقلب.. ويونايتد قريب من الحلم

بلغت إثارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» ذروتها مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة، وبات يونايتد بقيادة مدربه الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو على بعد نقاط معدودة من تحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين، كأول فريق مؤسس من أندية الشركات على مستوى الدولة يبلغ دوري الأضواء والشهرة، ويصل إلى هذه المكانة، إذا قدر له مواصلة مشوار الانتصارات فيما تبقى من مواجهات، والتي تعتبر في غاية الصعوبة أمام كل من العربي والعروبة والاتفاق والحمرية.



تمكن يونايتد من الوصول إلى 53 نقطة بعد فوزه على مصفوت بثنائية نظيفة ليوسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 6 نقاط ليكون قريباً من تحقيق حلم جمهور مدينة دبي الرياضية مقر نادي يونايتد السعيد بانتصارات الفريق الملقب بالحصان الأسود.



وإن كان يونايتد قد اقترب من حسم بطاقة الصعود الأولى، إلا أن الصراع على مركز الوصافة في قمة الاشتعال بين 5 فرق تملك 4 منها رصيد 47 نقطة وهي بالترتيب: حتا والعروبة والذيد والعربي في وقت تخلى فيه دبا الحصن عن مركز الوصافة متراجعاً إلى المركز السادس برصيد 46 نقطة بعد هزيمته من العروبة بهدف دون رد، لكن فرصته لا تزال قائمة في التأهل، لكنها مرهونة بفقدان الفرق المنافسة للمزيد من النقاط، وينذر هذا الوضع بمباريات ساخنة ومثيرة تتطلب جهداً مقدراً من اللاعبين.



وعلى مستوى القاع، الوضع لا يقل إثارة عن الصدارة في ظل تحقيق مجد صاحب المركز الأخير لفوز مثير على سيتي بثلاثية نظيفة ليتخلى الفريق عن ذيل الترتيب لأول مرة منذ فترة ظل فيها الفريق يحتل المركز الأخير ليتقدم نحو المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة ويتراجع الجزيرة الحمراء لأول مرة منذ بداية الموسم نحو المركز الأخير بذات الرصيد، ولم يستغل الاتفاق ومصفوت تراجع الجزيرة الحمراء ووقعا في فخ الهزائم بعد فوز حتا على الاتفاق بنتيجة 4-1 ليظل الاتفاق في مركزه الثاني عشر برصيد 19 نقطة، ومصفوت الخاسر ضد يونايتد 2-0. في المركز الثالث عشر بـ18 نقطة.



بدوره، توقع المحلل الرياضي عبد الله خليفة الكعبي لاعب العروبة السابق، استمرار الإثارة والترقب حتى الجولات الحاسمة، مشيراً إلى أن تربع يونايتد على الصدارة لا يعني حسم بطاقة الصعود الأولى، خصوصاً أن الفريق تنتظره مواجهات صعبة ومعقدة في ذات التوقيت، بدءاً من مباراته الأسبوع المقبل ضد العربي الذي يتشارك وصافة الترتيب مع أربعة فرق أخرى، وهناك العروبة الذي يلاقي يونايتد، ثم يواجه المتصدر فريق الاتفاق المهدد بالهبوط ليختتم يونايتد مواجهاته ضد فريق الحمرية المتطور في الجولات الأخيرة، وكلها مباريات صعبة لفريق المدرب بيرلو، ونوه الكعبي إلى أن دوري الدرجة الأولى هذا الموسم لا يقل إثارة ومتابعة عن دوري المحترفين فقط ينقصه الاهتمام الإعلامي والتحليل الفني عبر القنوات الفضائية الرياضية.