دبا والبطائح.. مواجهة البقاء في دوري المحترفين

يستضيف ملعب «تحفة النواخذة» في دبا الفجيرة غداً الثلاثاء مواجهة مصيرية تجمع دبا وضيفه البطائح ضمن منافسات الجولة 24 من دوري المحترفين، والتي تنطلق عند الساعة 8:45 مساءً، في لقاء يكتسب أهمية مضاعفة لكلا الفريقين في صراع البقاء.



ويدخل دبا اللقاء وهو في المركز الأخير برصيد 17 نقطة، فيما يحتل البطائح المركز الثاني عشر بـ19 نقطة، ويتوسطهما الظفرة بـ18 نقطة في المركز الثالث عشر، ما يعكس تقارباً شديداً في قاع جدول الترتيب ويزيد من سخونة المواجهة.



ورفع الفريقان شعار الفوز من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، خاصة أن أي تعثر في هذه المرحلة قد يكلف الكثير. وكان دبا قد حسم مباراة الدور الأول لصالحه بهدف دون مقابل، ويسعى لتكرار التفوق مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، من أجل إنعاش آماله في البقاء للموسم الثاني على التوالي.



يدخل دبا اللقاء بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الوصل بنتيجة 4-2، بينما خسر البطائح أمام العين بثنائية نظيفة، ما يزيد من رغبة الفريقين في التعويض والعودة إلى سكة الانتصارات.

من جانبه، أكد مدرب دبا، الروماني ماريوس بانايت، أن التحضيرات للمباراة سارت بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن الفريق عمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، مع التركيز على تطوير الجوانب الفنية والتكتيكية.



ودعا بانايت جماهير الفريق إلى الحضور بقوة ومساندة اللاعبين في هذه المرحلة الحاسمة، مؤكداً أن تضافر الجهود سيكون مفتاح الابتعاد عن شبح الهبوط.

بدوره، شدد لاعب دبا عبدالله الظنحاني على أهمية المباراة، موضحاً أن تقارب النقاط بين الفريقين يزيد من صعوبة المواجهة، مؤكداً أن اللاعبين عاهدوا أنفسهم على تحقيق الفوز ومغادرة المركز الأخير، مع الالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتصحيح الأخطاء لتعزيز حظوظ الفريق في البقاء.