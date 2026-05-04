كلباء وخورفكان.. ديربي الحسم لتأمين البقاء في المحترفين

يستضيف اتحاد كلباء على ملعبه جاره خورفكان، في ديربي مرتقب يقام غداً الثلاثاء عند الساعة 20:45 مساءً، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع تأمين البقاء بدوري المحترفين



ويدخل خورفكان اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مضيفه كلباء صاحب المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، والذي لا يزال بحاجة إلى تأكيد بقائه رسمياً، ما يمنح المباراة طابعاً تنافسياً خاصاً، حيث لا بديل عن الفوز لكلا الطرفين. وتبدو صفوف الفريقين مكتملة، وسط جاهزية عالية ورغبة مشتركة في إسعاد الجماهير وحصد النقاط الثلاث، في مواجهة يتوقع أن تتسم بالإثارة والندية.



من جانبه، أكد العراقي غازي الشمري، مدرب كلباء، أهمية المباراة، مشيراً إلى أن لاعبي «النمور» أظهروا إحساساً عالياً بالمسؤولية وجاهزية كبيرة للمواجهة، معرباً عن ثقته في قدرتهم على تقديم أداء قوي يواصلون به عروضهم الإيجابية في الفترة الأخيرة. وأضاف أن الفريق يرفع شعار الفوز مع كامل الاحترام لفريق خورفكان، لما يمتلكه من جهاز فني مميز ولاعبين على مستوى عالٍ.



وأشار الشمري إلى أن مباراة الغد تمثل الظهور الأخير لكلباء على ملعبه هذا الموسم، ما يتطلب تحقيق الفوز والظهور بصورة مشرفة، موجهاً دعوته لجماهير الفريق للحضور والمؤازرة.

في المقابل، شدد الكرواتي كرز نار، مدرب خورفكان، على ضرورة مواصلة الأداء الجيد الذي قدمه «نسور الخور» في المباراتين الماضيتين أمام بني ياس وشباب الأهلي، مؤكداً أن الفريقين يسعيان لتحقيق الفوز والتقدم إلى أفضل مركز ممكن في جدول الترتيب.



بدوره، وصف مدافع خورفكان، عبدالله الرفاعي، المباراة بأنها في غاية الأهمية وتحمل طابع التنافس والندية، مؤكداً سعي فريقه لمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز، معبراً عن أمله في حضور جماهيري يدعم اللاعبين ويسهم في إسعادهم.



من جهته، أكد لاعب كلباء، أحمد عامر النقبي، جاهزية فريقه بعد التحضيرات التي أشرف عليها الجهاز الفني، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو حصد النقاط الثلاث وإهداؤها لجماهير كلباء. وأوضح أن المباراة تحمل طابع الديربي والجميع يدرك أهميتها، مشدداً على أن الفريق سيبذل أقصى جهده لإسعاد المدينة، وموجهاً الدعوة للجماهير للحضور، لما يشكله دعمهم من حافز كبير للاعبين داخل الملعب.