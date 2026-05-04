ساشا مستمر مع «أصحاب السعادة» حتى 2027

أكد ساشا إيفكوفيتش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنه مستمر مع «أصحاب السعادة» حتى الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده صيف 2027، مشيراً إلى أن لقب كأس رابطة المحترفين الذي أحرزه الوحدة على حساب العين، ولقب درع التحدي الإماراتي القطري أنقذا الفريق من الخروج بموسم صفري رغم أن الطموحات بداية الموسم كانت أكبر من ذلك.

وتعد كأس رابطة المحترفين اللقب الرابع لساشا مع الوحدة منذ ارتدائه قميص العنابي في الموسم قبل الماضي، قادماً من بني ياس، بعدما توج بكأس الرابطة مرتين، ودرع التحدي الإماراتي القطري مرتين.



وقال ساشا: «عقدي ما زال سارياً مع الوحدة حتى 2027، إذ انضممت للنادي الموسم قبل الماضي بعقد لمدة موسمين مع سنة إضافية حتى الموسم المقبل، وأشعر بالراحة داخل صفوف «العنابي»، ما يمنحني القدرة على بذل قصارى جهدي من أجل مساعدة النادي على تحقيق الألقاب».



وأضاف أن الوحدة استحق التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين بعدما حسم «الكلاسيكو» بركلات الترجيح على حساب العين، بفضل الانضباط والروح القتالية رغم صعوبة المواجهة أمام فريق كبير.

وأردف: «لعبنا مباراة العين في النهائي بطموح الانتصار، ولم يكن هدفنا منذ البداية الوصول إلى ركلات الترجيح، وأعتقد أن الفريق قدم أداء قوياً، وجميع اللاعبين كانت لديهم رغبة واضحة في الفوز بالكأس لتعويض الجماهير عن الإخفاق في الدوري ودوري أبطال آسيا وكأس رئيس الدولة».



وأثنى ساشا على الحارس زايد الحمادي الذي تألق خلال المباراة النهائية، واستحق أن يكون نجم النهائي بعدما نجح في التصدي لركلتين خلال ضربات الترجيح بعد أداء قوي في الوقت الأصلي، ليتوج الأداء الجماعي للفريق خلال اللقاء.



وشدد مدافع الوحدة على أهمية إحراز اللقب في هذا التوقيت، لأنه جاء بعد موسم صعب على الفريق، مرّ خلاله بمراحل صعود وهبوط، وتغيير في الأجهزة الفنية، مشيراً إلى أن الجميع يدرك أن طموحات الجماهير أكبر من مجرد لقب كأس المحترفين، لأن الوحدة دائماً هدفه المنافسة على كل البطولات.



واختتم ساشا بالتأكيد على أن الفريق مطالب بالاستمرار بعقلية الانتصار نفسها، وأن يكون اللقب بداية لمرحلة أفضل، والبناء عليه لتحقيق المزيد من البطولات في المواسم المقبلة.