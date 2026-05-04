الدوري الإماراتي يدخل مرحلة الحسم بثلاث قمم نارية

تشهد منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإماراتي للمحترفين «أدنوك» ثلاث قمم مثيرة، في ظل اشتعال المنافسة بين العين وشباب الأهلي على التتويج بلقب موسم 2025-2026.

تقام مباريات الجولة يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مايو/أيار الجاري، حيث تنطلق بمواجهة بين عجمان والجزيرة على ستاد راشد بن سعيد، غدًا الثلاثاء.

وتُقام بعدها ثلاث مباريات في توقيت واحد، حيث يلتقي بني ياس مع الظفرة، ويواجه دبا الفجيرة فريق البطائح، فيما يلتقي اتحاد كلباء مع خورفكان.

وتُختتم منافسات الجولة يوم الأربعاء بثلاث قمم مرتقبة، الأولى بين الوحدة والوصل على ستاد آل نهيان، والثانية بين شباب الأهلي والنصر على ستاد راشد، والثالثة في التوقيت نفسه بين الشارقة والعين على ستاد الشارقة.

وقبل مواجهة الشارقة، يتصدر العين جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، مدعومًا بسلسلة من سبعة انتصارات متتالية، وسجل خالٍ من الهزائم، بينما يحتل الشارقة المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

ويتطلع العين بقيادة مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش إلى مواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة من حسم اللقب، حيث يتفوق بفارق ست نقاط عن ملاحقه شباب الأهلي، حامل لقب الموسم الماضي.

كما يسعى الفريق لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب كأس رابطة المحترفين بركلات الترجيح أمام الوحدة يوم الجمعة الماضي.

ويملك العين فرصة حسم اللقب للمرة الـ15 في تاريخه، حال فوزه على الشارقة، أو خسارة شباب الأهلي أمام النصر، كما يطمح لإنهاء الموسم دون هزيمة، مكررًا إنجاز شباب الأهلي قبل 50 عامًا حين توج باللقب دون خسارة في موسم 1975-1976.

في المقابل، يسعى الشارقة بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورايس لتصحيح المسار، بعد تراجع النتائج في الجولات الأخيرة، حيث حقق فوزًا واحدًا وتعادلين مقابل خسارتين في آخر خمس مباريات.

ويأمل الشارقة في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له الابتعاد عن حسابات الهبوط، إذ يتقدم بفارق سبع نقاط عن الظفرة صاحب المركز قبل الأخير، وثماني نقاط عن دبا الفجيرة متذيل الترتيب.

أما شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة، فيسعى للفوز على النصر للحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب، والعودة إلى طريق الانتصارات بعد فقدان خمس نقاط في آخر جولتين.

ولن تكون مهمة شباب الأهلي سهلة أمام النصر، الذي يعيش فترة مميزة دون هزيمة في آخر خمس مباريات، وحقق ثلاثة انتصارات، ليقترب من فرق المقدمة.

وفي مواجهة متكافئة، يلتقي الوحدة مع الوصل، حيث يتساوى الفريقان برصيد 39 نقطة، بينما يتفوق الوصل في المركز الرابع بفارق الأهداف.

وتبدو نتائج الوصل أفضل في آخر خمس جولات، بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل خسارتين، بينما اكتفى الوحدة بفوز واحد وتعادلين وخسارتين.

أما الجزيرة، صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، فيسعى بقيادة مدربه الهولندي بورينو بوشيتش لتحقيق فوز معنوي أمام عجمان، يعزز ثقة الفريق قبل مواجهتي الوصل في الجولة المقبلة، والعين في نهائي كأس رئيس دولة الإمارات يوم 22 مايو/أيار.