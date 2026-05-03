6 نقاط تفصل يونايتد عن «اللعب مع الكبار».. و4 فرق في وصافة «الهواة»

عزز فريق يونايتد صدارته لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، واقترب خطوة كبيرة من حسم بطاقة الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين واللعب مع الكبار، بعد فوزه المستحق خارج أرضه على مصفوت بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 25، وبات فريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو على بعد 6 نقاط من تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين، سجل هدفي المتصدر كل من صموئيل لوبيز وسيدريك نانا، ليرفع الفريق رصيده إلى 53 نقطة، مبتعداً بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه حتا والعروبة والذيد والعربي وهي الفرق التي تملك 47 نقطة، فيما تجمد رصيد مصفوت عند 18 نقطة، ليبقى مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.



في مباراة أخرى، انتزع حتا مركز الوصافة عقب فوزه الكبير على الاتفاق بنتيجة 4-1، حيث سجل راشد مبارك هدفين، وأضاف كل من أنس الطويل وشيفت شيفتي هدفاً، بينما أحرز دافيد مارياني هدف الاتفاق الوحيد. وبهذا الفوز، تساوى حتا مع العروبة في النقاط إلى 47، متقدماً بفارق الأهداف.



بدوره، حسم العروبة مواجهة القمة أمام جاره دبا الحصن بهدف محمد الحمادي في الدقيقة 60، ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد 47 نقطة، فيما تراجع دبا الحصن إلى المركز السادس بـ46 نقطة، وبقي الاتفاق في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.



كما حقق الذيد فوزاً صعباً على الجزيرة الحمراء بهدف نظيف سجله بيدرو سانتوس، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، بينما تذيل الجزيرة الحمراء الترتيب بـ17 نقطة. وبالنتيجة ذاتها، فاز العربي على الإمارات بهدف شيخ عيمار، ليرتفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس، في حين بقي الإمارات في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.



وفي مباراة مثيرة، قلب الحمرية تأخره إلى فوز على الفجيرة بنتيجة 3-2، حيث سجل له ديوغو داسيلفا، وايتالودي سوزا، وعبدول بانغورا، فيما أحرز ساندر بنبشير هدفي الفجيرة. وبهذا الفوز، رفع الحمرية رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع، بينما بقي الفجيرة سابعاً بـ37 نقطة.



وفي صراع البقاء، أنعش «مجد» آماله بعد فوزه الكبير على سيتي بثلاثية نظيفة، سجلها علي عيد وعبدالله الحمادي وباتريسيو بورجوس، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، مغادراً المركز الأخير، فيما بقي سيتي في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.