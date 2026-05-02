تاديتش يزيد الغموض حول مستقبله مع الوحدة



أكد الصربي دوشان تاديتش، نجم نادي الوحدة، أن عقده مع «العنابي» يمتد لسنة إضافية بنهاية الموسم المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، ما يزيد الغموض حول مستقبله مع النادي، خاصة وأنه معشوق جماهير «أصحاب السعادة».



وكان الوحدة قد تعاقد مع تاديتش مطلع الموسم الحالي قادماً من الدوري التركي في واحدة من أقوى صفقات الميركاتو الصيفي، بعد أن برز بشكل لافت كأحد نجوم الموسم.



وقال تاديتش في تصريح خاص لـ«البيان» حول ما تردد عن رغبته في الرحيل عن الوحدة بنهاية الموسم الحالي: «عقدي مع الوحدة يمتد لسنة إضافية حتى نهاية الموسم المقبل، لكن لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث في المستقبل».



وأضاف: «لا أستطيع أن أقول أي شيء الآن، لكن الأهم بالنسبة لي أن ننهي الموسم بأفضل طريقة، فلدينا ثلاث مباريات متبقية، وسنرى ما سيحدث».



وأردف: «لدينا مشروع جيد، وهو أمر في غاية الأهمية، وفي كرة القدم لا يمكن التنبؤ بما قد يحصل».



وتطرق تاديتش للحديث عن الفوز على العين، مؤكداً أهمية التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين بالنسبة للوحدة في هذا التوقيت، معرباً عن فخره وسعادته بتحقيق اللقب الثاني له مع «العنابي» منذ انضمامه للفريق.



وختم بالتأكيد على أن جماهير الوحدة منحت اللاعبين طاقة وحافزاً قوياً، وكان دعمهم حاسماً، خصوصاً وأن المباراة لم تكن سهلة، بل كانت أمام فريق قوي، لكن الوحدة أظهر شخصية قوية، وقدم أداء جماعياً مميزاً.