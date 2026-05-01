«عزنا محمد» تخطف الأنظار في نهائي كأس المحترفين



شهدت قمة العين والوحدة في نهائي كأس المحترفين أجواء رائعة عبّرت عن عمق الانتماء والهوية والوقوف خلف القيادة الرشيدة.



وخلال «الكلاسيكو» رفعت جماهير نادي الوحدة لافتة ضخمة «تيفو» قبل انطلاق القمة في النهائي، خطفت الأنظار في المدرجات، حيث حملت اللافتة صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على خلفية ألوان علم الإمارات، وكتب عليها: «عزنا محمد»، في رسالة وفاء وتقدير للقيادة الرشيدة.



وامتدت اللوحة على مساحة كبيرة من المدرج، حيث تفاعل الحضور بشكل لافت مع هذه المبادرة التي أضفت طابعاً وطنياً مميزاً خلال النهائي، كما عكست روح الجماهير الإماراتية التي تحرص على المزج بين التشجيع الرياضي وإبراز القيم الوطنية.



وشهد النهائي دلالات وطنية كثيرة بدأت مع انطلاق حفل ما قبل المباراة، الذي جاء معبّراً عن وقوف الشعب مع القيادة، وامتد حتى في أثناء المباراة ونهايتها.