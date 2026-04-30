تاديتش: التفاصيل الصغيرة ستحسم نهائي الكأس

يرى الصربي دوشان تاديتش لاعب الوحدة، أن التفاصيل الصغيرة ستحسم إلى حد كبير «الكلاسيكو» بين العين والوحدة في نهائي كأس المحترفين، مشيراً إلى أن المباراة ديربي يشهد طابعاً تنافسياً خاصاً بين الفريقين ويجعلها من المباريات الكلاسيكية التي دائماً ما تحفل بالإثارة والندية.



وقال: بالطبع هي مباراة صعبة ومثيرة، والتفاصيل الصغيرة هي من تحسم مثل هذا النوع من المباريات. وأضاف: سنخوض المباراة من دون ضغوطات، وأعتقد أن الحظوظ متساوية بين الفريقين 50-50. واختتم تاديتش تصريحاته، مؤكداً أن اللاعبين يدركون أهمية خوض اللقاء بعقلية الانتصار، وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الكأس.