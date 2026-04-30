فلاديمير إيفيتش: العين استحق الوصول للنهائي وهدفنا التتويج باللقب

أكد فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين، جاهزية فريقه لمواجهة الوحدة في نهائي كأس المحترفين، مشدداً على أن هدف الفريق هو التتويج باللقب، بعد مشوار مميز في البطولة.



وقال إيفيتش في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة، إن الوصول إلى المباراة النهائية كان من أبرز أهداف الفريق هذا الموسم، واللاعبون قدموا مستويات قوية في الأدوار السابقة واستحقوا التواجد في هذا الحدث الذي يعد لحظة خاصة للجميع سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجماهير.



وأضاف أن الفريقين يعرفان بعضهما البعض جيداً، وأن الأوراق مكشوفة ولا توجد أسرار كبيرة، وأعتقد أن المباراة تتطلب تركيزاً عالياً. وشدد إيفيتش على أهمية احترام المنافس، وأنه يدرك قوة فريق الوحدة، لكنه في الوقت نفسه يؤمن ويثق بقدرات فريقه ولاعبيه.



وتابع: «مثل هذه المواجهات تتطلب تركيزاً عالياً واستعداداً ذهنياً مختلفاً، ونحن على أتم الجاهزية من أجل حصد اللقب». وعن تفوّق الوحدة على العين في كأس المحترفين في السنوات الأخيرة، أكد إيفيتش أنه لا ينظر ولا يفكر في الماضي، بل يركز على المستقبل ومباراة الغد.



وتحدث إيفيتش عن تغيير الجهاز الفني للمنافس، مؤكداً أن هذا التغيير قد يمنح الوحدة دافعاً جديداً، وأن وصول مدرب جديد عادة ما يصاحبه أفكار مختلفة واللعب بطريقة مختلفة، لافتاً إلى أنه يعرف مدرب الوحدة من مباريات سابقة.