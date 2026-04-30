العبدولي قبل نهائي كأس المحترفين: لاعبو الوحدة «أسود».. وتاديتش مدرب وليس مجرد لاعب

أعرب حسن العبدولي، مدرب الوحدة، عن أمنياته بأن يحالف التوفيق فريقه في حصد كأس المحترفين في مواجهة العين في النهائي المرتقب على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، مؤكداً أن الوحدة قادر على تحقيق هدفه، ولا ينقصه شيء للتتويج باللقب.



وقال العبدولي في مؤتمر صحفي، اليوم، للحديث عن المواجهة: «وصول الفريقين للنهائي إنجاز غير مكتمل، وسيكتمل بالفوز بالكأس، والبطولة تمثل تحدياً كبيراً لما تحمله من ضغوطات، لكني اعتدت على التعامل مع هذه الضغوطات، من خلال خبراتي السابقة سواء مع المنتخبات أو الأندية، وآمل أن تكون بطولة الغد فأل خير على الوحدة».



وأكد العبدولي ثقته بقدرات لاعبيه خصوصاً الصربي دوشان تاديتش، الذي اعتبره بمثابة المدرب داخل أرض الملعب. وأضاف: «لدي نوعية من اللاعبين تستحق بطولة، وتاديتش على سبيل المثال من أفضل اللاعبين في الدولة، ويعد بمثابة مدرب داخل الملعب، وليس مجرد لاعب فقط، ويساعدني في التفاصيل الصغيرة يومياً، والتي قد تصنع الفارق».



كما أشاد العبدولي ببقية لاعبي الوحدة، موضحاً: «أملك مجموعة من اللاعبين المميزين، وأتحدث معهم يومياً في التدريبات، وأخبرهم بأنهم «أسود ومقاتلون»، وسنخوض المباراة غداً بكامل تركيزنا، حيث يسعى الجميع بإصرار ورغبة لإخراج معدنه الأصيل».



وأتم: «المباراة تعني لي الكثير، والوحدة لا ينقصه شيء للتتويج باللقب، ربما الفريق واجه سوء توفيق في الفترة الماضية، لكن الجميع بذل مجهوداً كبيراً، أسهم في الوصول إلى النهائي».