لابا كودجو: ندرك التحدي الكبير الذي ينتظرنا

شدد التوغولي لابا كودجو مهاجم وهداف العين على أن فريقه يدرك التحدي الكبير الذي ينتظره في مواجهة الوحدة في نهائي كأس المحترفين، مشيراً إلى أن الفريق استعد بشكل جيد من أجل إحراز اللقب وإسعاد الجماهير.



ويلتقي العين والوحدة عند الساعة التاسعة إلا ربع من مساء غد الجمعة على أرضية ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في نهائي كأس المحترفين لموسم 2025-2026.



وقال كودجو في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «ندرك تماماً طبيعة المواجهة أمام الوحدة وأهمية المباراة، بالتأكيد اللقاء لن يكون سهلاً أمام غريم تقليدي يملك خبرات كبيرة ولاعبين على أعلى مستوى». وأضاف: «نعمل بروح واحدة منذ بداية الموسم من أجل حصد البطولات، ونتعامل مع كل مباراة وكأنها نهائي، ما ساعدنا على التركيز وخوض المباريات بروح قتالية طوال الموسم»، وختم: «يجب أن نستمر في اللعب بنفس العقلية في النهائي».