هل ينهي نهائي كأس المحترفين 2026 عقدة الـ13 عاماً؟

دخل نهائي كأس المحترفين الذي يجمع العين والوحدة، مرحلة العد التنازلي الأخير، مع تبقي 48 ساعة تفصل عن موعد «الكلاسيكو» المرتقب، على استاد محمد بن زايد الجمعة.

ورغم أن المواجهات المباشرة بين الفريقين في عصر الاحتراف شهدت تفوقاً نسبياً لصالح العين، إلا أن الوحدة فرض حضوره القوي في بطولة كأس المحترفين على حساب غريمه التقليدي في السنوات الأخيرة.



والتقى العين والوحدة في 50 مباراة بمختلف بطولات المحترفين منذ بداية الاحتراف موسم 2008-2009، حقق خلالها العين 23 انتصاراً، مقابل 15 فوزاً للوحدة، فيما انتهت 12 مباراة بالتعادل، وسجل العين 70 هدفاً، مقابل 48 للوحدة.



وفي بطولة كأس رابطة المحترفين، فالأرقام متساوية بين الفريقين ولا يتفوق أحد على الآخر بعد أن تواجها في 14 مباراة، حقق كل منهما 5 انتصارات، مقابل 4 تعادلات. لكن على الرغم من هذا التكافؤ في المواجهات المباشرة في البطولة، إلا أن هناك عقدة بدأت منذ 13 عاماً.



فبعد تفوق «عيناوي» في البدايات، جاء الوحدة في السنوات الأخيرة ليفرض كلمته، إذ نجح الوحدة في الحفاظ على سجله خالياً من الهزيمة أمام العين في كأس المحترفين منذ عام 2013، حيث تواجه الفريقان في 6 مباريات خلال تلك الفترة، منها مواجهة في نهائي الموسم قبل الماضي، لم ينجح خلالها العين في تذوق طعم الفوز على الوحدة في البطولة.



ويعود آخر فوز للعين على الوحدة في كأس المحترفين إلى سبتمبر 2013، عندما فاز العين بثلاثية نظيفة، بينما في آخر ست مواجهات فاز الوحدة في ثلاث وتعادلا في مثلها، وآخر مواجهة جمعتهما في نهائي موسم 2023-2024 وانتهى لمصلحة «العنابي» بهدف لوكاس بيمنتا.



ويسعى العين إلى التتويج الثالث في مسيرته بكأس المحترفين، إذ سبق أن أحرز أول كأس للبطولة موسم 2008-2009 1-0 على حساب الوحدة، فيما يتطلع الوحدة للتتويج بلقب البطولة الرابع في تاريخه بعد أعوام 2016 و2018 و2024.