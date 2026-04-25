«365» يهدي إنجاز كأس الاتحاد لراعي الفريق



أعرب الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة فريق 365، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد للمرة الأولى في تاريخ النادي «الوليد»، والذي كان قد ضمن قبل أيام الفوز بدرع دوري الدرجة الثانية متصدراً المسابقة قبل 3 جولات من نهايتها، ليضيف لاعبو فريق 365 لقب كأس الاتحاد إلى درع دوري الدرجة الأولى، والذي سيتوج به الفريق رسمياً بعد أسبوعين من الآن.



وقال الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «أشعر بالفخر بالفريق وباللاعبين والجهازين الفني والإداري، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الداعم الأول للفريق، والذي يتابع كافة تفاصيل مباريات النادي»، وأضاف الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «أعتقد أن ثنائية الدوري وكأس الاتحاد تمثل أفضل هدية، يمكن أن نقدمها لراعي فريق 365». وأضاف أن الطموحات كبيرة، وهدفنا الوصول إلى مصاف دوري المحترفين، وخدمة كرة الإمارات والمنتخب الوطني في السنوات المقبلة.



وأشار الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إلى أن فريق 365 يسعى لإثبات حضوره في خارطة الكرة الإماراتية، مؤكداً أن ما تحقق حتى الآن هو مجرد بداية، معرباً عن تفاؤله بالمواسم المقبلة، التي سيخوضها الفريق في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم المقبل.



ونوه بأن فريق 365 يعد أول نادٍ من فرق المؤسسات والشركات يتوج بلقبين خلال موسم واحد في تاريخ الكرة الإماراتية، وهو إنجاز يحسب لإدارة النادي، التي تمتلك طموحات كبيرة للمستقبل.