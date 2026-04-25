«365» يفجر المفاجأة ويتوج بكأس الاتحاد على حساب حتا



فجّر فريق «365»، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما توج بلقب كأس الاتحاد إثر فوزه على فريق حتا بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.



وكان حتا البادئ بالتسجيل في الشوط الأول، عبر لاعبه جويلهرم كاسترو في الدقيقة 32، بعد مجهود فردي مميز توج به أفضلية فريقه،خلال مجريات هذا الشوط، حيث فرض لاعبو «الإعصار الحتاوي» سيطرة شبه كاملة، في ظل اعتماد فريق «365 على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة تذكر على مرمى الحارس مرزوق البدواوي.



ومع انطلاقة الشوط الثاني ظهر فريق «365 بشكل مغاير، ونجح في تعديل النتيجة عند الدقيقة 54 عبر لاعبه أليخاندرو ميليرو من ركلة جزاء، احتسبتها الحكم روضة المنصوري، بعد تدخل قوي من مدافع حتا عادل سرفش على أنس أسامة.



وشهدت الدقائق المتبقية إثارة كبيرة، حيث كثّف حتا من ضغطه بحثاً عن هدف الفوز، إلا أن صلابة دفاع فريق «365 وتألق حارسه ماتكو أوبرادوفيتش حالاً دون ذلك، ليحتكم إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الحسم تألق أوبرادوفيتش مجدداً، وتصدى لثلاث ركلات من لاعبي حتا، فيما نجح لاعبو فريق «365 في تسجيل أربع ركلات، ليحسموا اللقب بنتيجة 4-1، ويتوجوا بالميداليات الذهبية، بينما اكتفى حتا بالمركز الثاني والميداليات الفضية.