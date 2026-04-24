حتا وبالم 365 يتنافسان على أول ألقاب كأس الاتحاد



يجمع نهائي كأس الاتحاد السبت حتا وفريق بالم 365 في مواجهة منتظرة على أرضية ملعب ستاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.



ويتطلع الفريقان إلى إسعاد جمهورهما ونيل أول القاب موسم دوري الهواة «كأس الاتحاد»، وهي المسابقة التي أعادها اتحاد الكرة من جديد بعد توقف استمر لأكثر من 10 سنوات.



وكان حتا قد بلغ المباراة النهائية عقب فوزه المثير في نصف النهائي على الحمرية بنتيجة 3-1، فيما تأهل بالم 365 بعد تغلبه على مودرن سبورت بنتيجة 2-1.



وشهدت البطولة مفاجآت عدة بخروج جماعي لفرق دوري الدرجة الأولى المرشحة، مثل يونايتد ودبا الحصن والعروبة والعربي من دور الثمانية.



وواصل «الإعصار الحتاوي» تألقه بقيادة المدرب الوطني وليد عبيد حتى بلغ النهائي، بينما يدخل بالم 365، بطل دوري الدرجة الثانية، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد حسمه لقب الدوري وضمان الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، ما يضيف مزيداً من الإثارة إلى المواجهة.



وأكد وليد عبيد جاهزية فريقه لخوض اللقاء، مشدداً على أهمية التركيز واحترام المنافس، مشيراً إلى أن إدارة النادي وفرت كافة سبل الدعم للجماهير، ومتوقعاً حضوراً كبيراً لمساندة الفريق.

من جانبه، أوضح مدرب بالم 365، إغناسيو إيبري، أن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، لافتاً إلى ارتفاع معنويات لاعبيه بعد التتويج بدرع دوري الدرجة الثانية، ومؤكداً أنه أعد الخطة المناسبة لتحقيق أول لقب كأس اتحاد في تاريخ النادي.



سحوبات وجوائز



قررت إدارة نادي حتا الرياضي تسيير حافلات من حتا إلى ملعب النصر لنقل جمهور الفريق الراغب في مؤازرة لاعبي الإعصار مع توفير حافلات أيضاً للسيدات وسيكون هناك سحوبات على أجهزة لوحية وجوائز أخرى لجمهور النادي.