صراع القمة والقاع يشتد في الجولة 23 من الدوري الإماراتي

سيحاول العين المتصدر الاقتراب خطوة إضافية من حسم لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم للمحترفين عندما يحل ضيفًا على البطائح غدًا الخميس، في افتتاح الجولة 23 من المسابقة، فيما يأمل منافسه الوحيد شباب الأهلي، حامل اللقب، أن يتلقى مساعدة ليعود من جديد للصراع على اللقب.

ويتصدر العين، الذي لم يفز باللقب منذ موسم 2021-2022، الترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق أربع نقاط عن شباب الأهلي، بعد فوزه المثير 3-2 على حامل اللقب في الجولة الماضية، مع تبقي أربع جولات على نهاية الموسم.

وسيحاول العين تحقيق انتصار سيجعله يبتعد بفارق سبع نقاط عن شباب الأهلي، الذي سيستضيف خورفكان في ختام الجولة يوم الأربعاء المقبل، وهو ما سيعني احتياجه إلى ثلاث نقاط فقط من آخر ثلاث جولات لحسم اللقب.

وعلى الجانب الآخر، سيكون البطائح مطالبًا باستغلال إقامة اللقاء على أرضه من أجل تحقيق فوز يقربه من البقاء في دوري الأضواء، خاصة أن الفريق يحتل المركز 12 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وحقق البطائح انتصارًا واحدًا في آخر عشر مباريات، وسيمنحه الفوز على العين دفعة قوية فيما تبقى من مباريات لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويوم الخميس أيضًا، سيستضيف كلباء، عاشر الترتيب، منافسه بني ياس صاحب المركز 11، بينما يحل الوحدة، الذي تراجع إلى المركز الخامس بعد سلسلة من خمس مباريات دون انتصار، ضيفًا على الشارقة صاحب المركز السابع.

وستقام ثلاث مباريات يوم الجمعة، إذ سيحاول الظفرة المتعثر، والذي لم ينتصر في آخر 11 مباراة بالمسابقة، إحياء آماله في البقاء بالدوري عندما يستضيف عجمان ثامن الترتيب، والذي لم يفز في آخر خمس مباريات.

وسيحل دبا، متذيل الترتيب، والذي حقق فوزًا واحدًا في آخر خمس مباريات، ضيفًا على الوصل رابع الترتيب.

وسيحاول الجزيرة، ثالث الترتيب برصيد 40 نقطة، والذي حقق ستة انتصارات في آخر سبع مباريات، مواصلة مسيرته المميزة عندما يحل ضيفًا على النصر سادس الترتيب.

وتختتم الجولة يوم الأربعاء، عندما يعود شباب الأهلي من مهمته الآسيوية لمواجهة خورفكان، وعينه على تحقيق فوز سيضمن له الاستمرار في منافسة العين حتى الرمق الأخير.