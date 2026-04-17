بعشرة لاعبين .. الأهلي إلى نصف نهائي «النخبة»

​انتفض 10 من لاعبي الأهلي ‌السعودي، ​ليقلب الفريق تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على جوهور دار التعظيم الماليزي الجمعة، بعد مباراة مثيرة في دور الثمانية من دوري ⁠أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، ليتقدم حامل اللقب إلى قبل النهائي.

وافتتح الفريق الماليزي التسجيل بعد ‌19 دقيقة، بعدما وضع مدافع الأهلي علي مجرشي الكرة بالخطأ في ‌مرمى فريقه إثر تمريرة عرضية من الجهة ‌اليمنى.

ثم تلقى مجرشي بطاقة ‌حمراء مباشرة في ‌الدقيقة 37 إثر تدخل خطير في وسط الملعب ​على البرازيلي ‌جايرو ​مهاجم جوهور، والذي لم ⁠يستكمل اللقاء بداعي الإصابة.

وضغط الأهلي بشراسة رغم النقص العددي، وأدرك التعادل ​في ⁠الوقت بدل ⁠الضائع من الشوط الأول، عن طريق فرانك كيسي الذي قابل ⁠ركلة ركنية لعبها جالينو، بضربة رأس متقنة في المرمى.

وتقدم الأهلي بعد تسع دقائق من نهاية الاستراحة، بعدما أطلق جالينو تسديدة مذهلة من ‌خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك. وصمد الأهلي أمام ​ضغط جوهور المتأخر بحثا عن تسجيل هدف التعادل، ليضرب موعدا مع فيسيل كوبي الياباني في قبل النهائي.