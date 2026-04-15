ميلانيتش: فخور بأداء الوحدة رغم الإقصاء.. ولا تعليق على قرار الحكم



أعرب السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة عن فخره بأداء لاعبيه أمام الاتحاد السعودي رغم الخسارة التي أدت إلى الإقصاء من دوري أبطال آسيا للنخبة، رافضاً الحديث عن القرارات التحكيمية التي أسهمت في حسم نتيجة اللقاء.



وخرج الوحدة من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة بسيناريو قاسٍ بالخسارة بهدف من ركلة جزاء متأخرة احتسبها حكم المباراة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الإضافي الثاني، حيث كانت المباراة تتجه لركلات الترجيح، قبل أن تحتسب ركلة الجزاء التي سجل منها فابينهو هدف فوز فريقه في الدقيقة 120+10.



وقال ميلانيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «نشعر بالحزن بسبب النتيجة القاسية رغم أننا قدمنا مباراة جيدة، وكنا نعلم أننا نواجه فريقاً يملك جودة عالية، إلا أننا قدمنا أداء جيداً للغاية، وكنا أقرب للوصول إلى ركلات الترجيح التي كان بإمكانها تغيير القصة بالكامل».



وأضاف: «فخور باللاعبين لأنهم قاتلوا وقدموا كل ما لديهم، وحصلنا على فرصة خطيرة للتسجيل مع بداية الوقت الإضافي، لكن الفريق لم يكن في يومه».



ورفض ميلانيتش التطرق لقرارات حكم اللقاء، خاصة ركلة الجزاء القاسية التي احتسبها في الثواني الأخيرة، موضحاً: «لا أريد الحديث عن الحكم، وأركز على طريقة لعبنا، كان هناك ضغط كبير على الجميع في نهاية المباراة، ربما أثر ذلك على الأمور، لكن لا أريد التعليق على قرارات الحكم».



واختتم ميلانيتش حديثه، مؤكداً أن المباراة شهدت الكثير من التحديات، ونجح الوحدة في صناعة الفرص، لكن كان على الفريق استغلالها بشكل أفضل.