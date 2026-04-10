خورفكان والبطائح.. ديربي الابتعاد عن شبح الهبوط

يخوض خورفكان وضيفه البطائح مباراة في غاية الأهمية، ضمن منافسات الأسبوع 22 من دوري أدنوك للمحترفين، وتحمل المواجهة عنوان «ديربي إمارة الشارقة.. الابتعاد عن شبح الهبوط» إلى دوري الهواة، خاصة في ظل احتلال البطائح المركز الثالث عشر (قبل الأخير) برصيد 18 نقطة، فيما يأتي خورفكان في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

وتقرر إقامة المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء، وكان خورفكان قد حقق فوزًا مثيرًا في الجولة الماضية على بني ياس بنتيجة 2-1، فيما تعادل البطائح مع كلباء بهدف لكل فريق، وهو تعادل مخيب بكل المقاييس للفريق، خاصة أنه جاء على أرضه ووسط جماهيره.

وانتهى لقاء الدور الأول، الذي أقيم على ملعب خالد بن محمد بالشارقة، بفوز البطائح بنتيجة 2-1.

وتبدو صفوف الفريقين مكتملة، حيث لا توجد غيابات مؤثرة تعكر صفو الأجهزة الفنية قبل انطلاق المباراة المهمة بين «النسور» و«الراقي».

من جانبه، وصف الكرواتي دامير كرزنار، مدرب خورفكان، مباراة السبت بالمصيرية والمهمة، مؤكدًا أنها تمثل فرصة لتصحيح مسار الفريق، مشيرًا إلى رغبته في استثمار الحالة المعنوية العالية عقب الفوز على بني ياس، مع السعي لمواصلة الانتصارات والحفاظ على النقاط الثلاث على أرض الفريق، مع ضرورة الحذر من البطائح، الذي يقدم مستويات جيدة خارج ملعبه.

وأضاف أن التزام اللاعبين بالتعليمات والاستحواذ على الكرة سيكونان مفتاح تحقيق الفوز.

بدوره، توقع يوسف العامري، لاعب خورفكان، مباراة قوية أمام البطائح، مؤكدًا ضرورة التركيز بشكل أكبر من أجل تحقيق الفوز، والسعي لتقديم أداء جيد وحصد النقاط الثلاث.