بني ياس والشارقة في مواجهة مهمة لتأمين البقاء

يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة في أبوظبي، عند الساعة 17:55 من مساء غد، الجمعة، في مواجهة مهمة لكلا الفريقين، ضمن الجولة 22 من دوري المحترفين. ويدخل كل فريق المباراة بهدف تأمين البقاء والابتعاد خطوة كبيرة عن منطقة الخطر، إذ يحتل بني ياس المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق 4 نقاط عن دبا متذيل الترتيب، فيما يحتل الشارقة المركز الثامن برصيد 24 نقطة.



ويبحث بني ياس عن الاستفادة من خوض اللقاء على ملعبه، ولتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام خورفكان، وهي الهزيمة التي أوقفت سلسلة نتائجه الإيجابية مؤخراً. ويفتقد بني ياس في المباراة لجهود لاعبه سهيل النوبي للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية.



أما الشارقة، فيبحث عن العودة بانتصار وثلاث نقاط ثمينة قد تؤمن موقفه تماماً في ظل دخول المسابقة المرحلة الأخيرة، وسيفتقد جهود ماجد سرور بعد طرده أمام الوصل.

وكان فوز الشارقة على الوصل 2-1 في الجولة الماضية منح الفريق دفعة معنوية هائلة، وأسهم في رفع الكثير من الضغوط بعد أن وصل إلى النقطة 24.



وطالب دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، لاعبي فريقه باللعب بتركيز وانضباط، مؤكداً أن المباراة مهمة كونها على ملعبنا وأمام فريق قوي مثل الشارقة، وأن بني ياس هدفه الخروج بنتيجة إيجابية.



في المقابل، قال خوسيه مورايس مدرب الشارقة إن بطولة الدوري وصلت إلى مرحلة مهمة وحاسمة، وأتوقع أن نشاهد مباراة قوية أمام بني ياس، مشيراً إلى أنه كان من المهم تحقيق الفوز في المباراة الماضية، وأن الفريق يدرك وضعه الحالي في جدول الترتيب ويسعى إلى العودة بالنقاط الثلاث.