مطر غراب: قمة العين وشباب الأهلي مفتوحة على كل الاحتمالات

أكد المحلل الفني محمد مطر غراب أن مواجهة القمة المرتقبة في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، التي تجمع بين العين وضيفه شباب الأهلي مساء الجمعة على استاد هزاع بن زايد، ستكون واحدة من أبرز مباريات الموسم وأكثرها إثارة، نظرًا لأهميتها الكبيرة في تحديد ملامح المنافسة على اللقب.

أشار غراب، في تصريح لـ«البيان»، إلى أن مثل هذه المباريات الكبرى لا تُحسم بالأسماء أو التاريخ فقط، بل تعتمد بشكل أساسي على تركيز اللاعبين وجاهزيتهم الذهنية والبدنية داخل أرض الملعب، مؤكدًا أن الفريق الذي يدخل اللقاء بانضباط تكتيكي أعلى وقدرة أكبر على استثمار الفرص، سيكون الأقرب لحصد النقاط الثلاث.

أضاف أن أفضلية الأرض والجمهور تمثل عاملًا مهمًا يصب في مصلحة العين، الذي اعتاد الظهور بقوة على ملعبه وبين جماهيره، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة في مثل هذه المواجهات الحاسمة، مشددًا في الوقت ذاته على أن شباب الأهلي من الفرق الكبيرة التي تمتلك خبرة التعامل مع المباريات الصعبة داخل وخارج ملعبه، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

أوضح غراب أن هذه القمة مرشحة لحضور جماهيري كبير، قد يكون الأكبر خلال الموسم الكروي الحالي 2025-2026، في ظل التنافس القوي بين الفريقين ورغبة كل طرف في حسم الصدارة أو الاستمرار في دائرة المنافسة حتى الجولات الأخيرة.

تطرق إلى أهمية نتيجة اللقاء في سباق اللقب، موضحًا أن فوز العين سيمنحه أفضلية كبيرة وقد يقربه من حسم درع الدوري، بينما سيعيد انتصار شباب الأهلي إشعال المنافسة ويمدد الصراع حتى الأسابيع الأخيرة، وهو السيناريو الذي يفضله جمهور الكرة لما يحمله من إثارة.

لفت إلى أن استمرار المنافسة على اللقب أو حتى في مراكز الهبوط حتى الأمتار الأخيرة يضيف قيمة فنية وجماهيرية للمسابقة، ويعكس قوة وتوازن فرق الدوري هذا الموسم.

اختتم غراب حديثه بالتأكيد على أن كفة العين تبدو الأرجح نظريًا لتحقيق الفوز، دون استبعاد المفاجآت، خاصة أن شباب الأهلي يدرك أن المباراة تمثل فرصته الأخيرة للاستمرار في سباق اللقب، وأن العودة من «دار الزين» بانتصار ستمنحه دفعة قوية لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب.