غازي الشمري: درسنا نقاط الوحدة بدقة.. وكلباء في مهمة تأمين البقاء

يدخل فريق اتحاد كلباء اختبارًا صعبًا حين يحل ضيفًا على الوحدة في العاصمة أبوظبي، طامحًا في العودة بنتيجة إيجابية تُعزز موقفه في جدول الترتيب. ويسعى «النمور»، الذين يحتلون المركز العاشر برصيد 22 نقطة، إلى الابتعاد خطوة إضافية عن دائرة الخطر، حيث لا يزال الفريق ضمن قائمة الأندية الستة التي تصارع لتجنب حسابات الهبوط وتأمين البقاء في دوري المحترفين.

ويدخل كلباء المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد التعادل الثمين الذي حققه أمام البطائح مؤخرًا، حيث يعول المدرب العراقي غازي الشمري على الروح القتالية للاعبيه لإحراج «أصحاب السعادة» على أرضهم في استاد آل نهيان.

تركيز وحسم

أكد المدير الفني لاتحاد كلباء، غازي الشمري، أن فريقه استعد للمباراة بشكل تكتيكي دقيق، وقام بتحليل الخصم، ودراسة نقاط قوة وضعف الوحدة بدقة، لوضع الخطة المناسبة للمباراة.

ودعا الشمري لاعبي كلباء إلى ضرورة استغلال الفرص، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ركز على أهمية إنهاء الهجمات وإظهار اللمسة الأخيرة في كل فرصة، لافتًا إلى أن إهدار الفرص أمام الفرق الكبيرة يؤرق الفريق ويتسبب في فقدان النقاط.

وشدد المدرب أيضًا على ضرورة الالتزام الدفاعي والهجومي، والحفاظ على التركيز الكامل طوال 90 دقيقة، مؤكدًا أن الحذر في اللحظات الحاسمة هو ما يصنع الفارق، وأضاف: «الفريق يتطور بشكل ملحوظ، وهدفنا هو الخروج بنتيجة تُسعد جماهيرنا وتدفعنا إلى الأمام».

احترام الخصم

من جانبه، شدد لاعب الفريق ياسر حسن على أهمية هذه المرحلة من الدوري، مشيرًا إلى جاهزية اللاعبين لتقديم أداء يليق بتطلعات النادي، وقال: «نحترم فريق الوحدة وتاريخه، لكننا نمتلك عزيمة كبيرة لتجاوز هذه المرحلة وتحسين وضعنا في الدوري. تركيزنا منصب على تقديم أداء قوي، وهدفنا الأساسي هو العودة بالنقاط لإسعاد الجماهير التي تساندنا دائمًا».