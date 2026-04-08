قمة العين وشباب الأهلي ترسم ملامح بطل الدوري الإماراتي

يستضيف استاد هزاع بن زايد مواجهة مرتقبة يوم الجمعة، عندما يحل شباب الأهلي ضيفًا على العين في قمة مواجهات الجولة 22 من الدوري الإماراتي لكرة القدم للمحترفين، والتي تنطلق غدًا الخميس، في لقاء من شأنه أن يرسم ملامح بطل المسابقة.

ويتصدر العين الترتيب برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في المسابقة، متقدمًا بنقطة واحدة على شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني، الذي خسر مرة واحدة هذا الموسم، وكانت أمام المتصدر في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويبحث العين عن الفوز للتقدم بفارق أربع نقاط عن شباب الأهلي، ما يعني أنه سيحتاج إلى تسع نقاط من أربع مباريات متبقية من أجل حسم اللقب، بينما سيعني فوز الفريق الزائر اعتلاءه الصدارة، وحصوله على فرصة كبيرة للاحتفاظ باللقب.

ومع ابتعاد الجزيرة، صاحب المركز الثالث، بفارق يصل إلى 16 نقطة عن العين، مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم، فإن شباب الأهلي، حامل اللقب، يعد الحائل الوحيد بين المتصدر واستعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2021-2022.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء متسلحًا بأفضل خط هجوم في المسابقة، بعد أن سجل لاعبوه 50 هدفًا في الدوري، إلى جانب امتلاكه أفضل خط دفاع، إذ لم تهتز شباكه سوى ثماني مرات في 21 مباراة.

وفي المقابل، يعول العين على قوة هجومه، بقيادة كودجو لابا، متصدر ترتيب هدافي الدوري، والذي أحرز 18 هدفًا هذا الموسم.

وتنطلق الجولة غدًا، عندما يحل كلباء، صاحب المركز العاشر، والذي لم يفز في آخر أربع مباريات، ضيفًا على الوحدة، صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة، والذي لم يحقق الفوز أيضًا في العدد ذاته من المواجهات.

ويوم الجمعة، إلى جانب مواجهة العين وشباب الأهلي، يحل الشارقة، الذي عاد إلى طريق الانتصارات بفوزه على الوصل في الجولة الماضية، ضيفًا على بني ياس، صاحب المركز الحادي عشر.

وتستكمل الجولة بإقامة أربع مباريات يوم السبت، إذ يحل النصر ضيفًا على الظفرة المتعثر، ويسعى الجزيرة للعودة إلى الانتصارات عندما يستضيف دبا، متذيل الترتيب، فيما يستضيف عجمان منافسه الوصل، ويلتقي خورفكان مع البطائح.