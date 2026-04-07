أملاً في إنقاذه من الهبوط.. الظفرة يعيد مدربه السابق هوفارت

أعاد نادي الظفرة تعيين مدربه السابق، الكرواتي ألين هوفارت، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمونتنيغري زيلكو بيتروفيتش.

ورحب الظفرة، في بيان رسمي، بالمدرب الكرواتي، متمنيًا له التوفيق في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق طموحات وأهداف النادي.

وكان الظفرة قد أقال بيتروفيتش على خلفية سوء النتائج، بعد الخسارة من دبا في الجولة 21، إذ تراجع الفريق بشكل كبير في دوري أدنوك للمحترفين.

ويعود هوفارت إلى قيادة الظفرة مرة أخرى، بعدما كان قد تولى تدريب الفريق في الموسم الماضي في الدرجة الأولى، وقاده إلى العودة إلى دوري المحترفين، حيث يتولى المهمة في المباريات الخمس المتبقية، أملًا في تجنب الهبوط إلى دوري الهواة.

وتراجعت نتائج وأداء الظفرة في الدور الثاني، إذ رغم البداية الجيدة للموسم، فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في آخر 10 مباريات في الدوري، وبعدما كان قد حصد 16 نقطة في الدور الأول ووصل إلى مراكز جيدة، تراجع ولم يحصد سوى نقطتين فقط منذ بداية الدور الثاني.

وبات الظفرة مهددًا بالهبوط إلى دوري الهواة، حيث تراجع إلى المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع البطائح، وبفارق نقطة واحدة عن دبا متذيل الدوري.