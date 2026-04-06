صراع الوصافة يشتعل بنيران «التعادلات».. وانتفاضة الاتفاق تُربك حسابات القاع في الهواة

شهدت منافسات الأسبوع 22 من دوري الدرجة الأولى «دوري الهواة» تحولات درامية وموجة من النتائج التي حبست الأنفاس، حيث فرضت «لعنة التعادلات» نفسها على فرق المقدمة، مما أعاد ترتيب الأوراق في صراع الوصافة. وفي المقابل، انفجر صراع البقاء في القاع بعد استفاقة مفاجئة للمتذيل، ليزداد الدوري إثارة وغموضًا مع اقتراب الأمتار الأخيرة.

وخيم التعادل السلبي على «قمة الأسبوع» التي جمعت بين يونايتد المتصدر (44 نقطة) وضيفه دبا الحصن صاحب المركز الثالث (37 نقطة) في مدينة دبي الرياضية. واتسمت المباراة بالحذر الشديد، وغابت عنها الأهداف والبطاقات الملونة، ليهدر الفريقان نقطتين ثمينتين في سباق الصعود.

ولم ينجح الذيد (الوصيف) في استغلال تعثر ملاحقيه، حيث سقط هو الآخر في فخ التعادل أمام جاره الحمرية، ليفشل في توسيع الفارق.

واستغل فريق العربي هذه النتائج بذكاء، بعد فوزه الثمين على الجزيرة الحمراء بنتيجة 2-1، ليقفز لمزاحمة الذيد على المركز الثاني، ويُحيي آمال جماهيره في خطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري المحترفين.

وتشتد المنافسة خلف المتصدر، حيث تتساوى فرق دبا الحصن وحتا والعروبة برصيد 37 نقطة لكل منها (من المركز الرابع وحتى السادس)، مما يجعل الصراع على الوصافة مفتوحًا على جميع الاحتمالات في الجولات المقبلة.

انتفاضة «بالوتيلي»

وعلى جبهة الهبوط، شهد القاع زلزالًا فنيًا بعد أن استعاد فريق الاتفاق (متذيل الترتيب) نغمة الانتصارات، التي غابت عنه 11 جولة متتالية.

وبقيادة النجم الإيطالي المخضرم ماريو بالوتيلي، حصد الفريق ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 13 نقطة، ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط عن فريق مجد صاحب المركز الرابع عشر (14 نقطة)، الذي خسر أمام العروبة بنتيجة 4-2.

وتعيش عدة أندية تحت ضغط الهبوط، أبرزها الجزيرة الحمراء برصيد 17 نقطة بعد خسارته أمام العربي، ومصفوت (18 نقطة)، الذي لا يزال في دائرة الخطر رغم تعادله الأخير مع الفجيرة.