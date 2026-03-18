محمد اليماحي: كلباء بعيد عن الهبوط… وتحية لجنود الإمارات البواسل

أكد محمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي كلباء، أن فريقه بات بعيدًا عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك عقب تعادل «النمور» أمام الشارقة بنتيجة 2-2 ضمن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأوضح اليماحي أن بعض التفاصيل الصغيرة ساهمت في تغيير نتيجة المباراة، بعدما كان كلباء متقدمًا بثنائية خلال الشوط الأول عن طريق شهريار مغانلو وسامان قدوس، مشيرًا إلى أن فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز قياسًا بالأداء المميز الذي قدمه في الشوط الأول.

وأضاف أن تحسن نتائج الشارقة في الفترة الأخيرة منح لاعبيه دفعة معنوية، ساعدتهم على العودة في الشوط الثاني وإدراك التعادل.

وأعرب عن ثقته في قدرة كلباء على الوصول إلى العدد المطلوب من النقاط، الذي يضمن له البقاء رسميًا في دوري المحترفين، مشيرًا إلى أن شكل الفريق ونتائجه شهدا تحسنًا واضحًا منذ تولي المدرب العراقي غازي الشمري المهمة الفنية.

وفي جانب آخر، أشاد اليماحي بتضحيات جنود الإمارات، مؤكدًا أهمية توجيه التحية لخط الدفاع الأول، وقال إن ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار بفضل القيادة الرشيدة ينعكس على حياة الجميع، ويتيح لهم ممارسة أعمالهم وأنشطتهم الرياضية بكل أريحية.

من جانبه، أعرب غازي الشمري، مدرب كلباء، عن حزنه لضياع نقطتين كانتا في المتناول، مشيرًا إلى أن فريقه بدأ المباراة بشكل مثالي، لكنه تراجع في الشوط الثاني، ما سمح للشارقة بالعودة.

وشدد على ضرورة طي صفحة المباراة، مؤكدًا أن المواجهات الست المتبقية تمثل «نهائيات كؤوس» للنمور.

بدوره، قال البرتغالي مورايس، مدرب الشارقة، إن المباراة تأثرت بركلة جزاء اعتبرها غير مستحقة، لكنها ساهمت في تغيير مجريات الشوط الأول ومنحت كلباء الأفضلية.

وأضاف أن فريقه أظهر رد فعل قويًا في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة عدة فرص، مشيدًا بأداء لاعبيه، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب.