«المركز الوطني للمناصحة» يحصد برونزية كأس منصور بن زايد



حصد فريق المركز الوطني للمناصحة المركز الثالث في النسخة الـ13 من منافسات كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026 بعد فوزه على قطاع الخدمات المساندة بنتيجة 1–0 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.



جاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في ظل حذر تكتيكي ومحاولات متبادلة دون أن يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك.



وفي الشوط الثاني، استمرت المواجهة متوازنة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح المركز الوطني للمناصحة في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 41 عبر اللاعب إبراهيما، ليحسم المواجهة ويمنح فريقه المركز الثالث في البطولة.



وحصل إبراهيما على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه ودوره الحاسم في تحقيق الفوز لفريقه.



وجاء حصول المركز الوطني للمناصحة على المركز الثالث تتويجاً لمسيرة تنافسية مميزة للفريق خلال البطولة، حيث تمكن من التأهل عن المجموعة الثانية بعد منافسة قوية في الدور التمهيدي، ليحجز مكانه بين الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.



وفي الدور ربع النهائي حقق الفريق فوزاً مهماً على مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي بنتيجة 1–0 ليبلغ الدور نصف النهائي.



وفي نصف النهائي، واجه الأرشيف والمكتبة الوطنية في مباراة قوية انتهت بفوز الأرشيف بنتيجة 2–1، لينتقل المركز الوطني للمناصحة إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي نجح خلالها في حسم المركز الثالث بعد فوزه على قطاع الخدمات المساندة.



ويسدل الستار، مساء اليوم، الثلاثاء على منافسات البطولة بالنهائي الذي يجمع بين فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية وفريق الشؤون التنموية وأسر الشهداء.