رؤساء أندية واتحادات رياضية: تلاحم القيادة مع المواطنين خفف المعاناة وعزز روح التضامن

أكد عدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية أن التلاحم الكبير بين قيادة دولة الإمارات والمواطنين كان له الأثر الأكبر في تخفيف أي معاناة وتعزيز روح التضامن داخل المجتمع، مشيرين إلى أن هذا النهج الإنساني يعكس القيم الراسخة التي قامت عليها الدولة، والتي تقوم على القرب من الناس والعمل من أجل راحتهم واستقرارهم.

وأشار رؤساء الأندية إلى أن هذه الروح الإيجابية انعكست أيضًا على القطاع الرياضي، حيث أسهمت في تعزيز الاستقرار داخل الأندية ودعم مسيرة التطوير، مؤكدين أن الرياضة ستظل دائمًا منصة لتعزيز قيم الوحدة والتلاحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو: إن ما يميز دولة الإمارات دائمًا هو العلاقة الوثيقة بين القيادة والشعب، مؤكدًا أن هذا التلاحم يظهر بوضوح في مختلف المواقف، وأضاف: «قيادتنا الرشيدة اعتادت أن تكون دائمًا قريبة من المواطنين، وهذا النهج الإنساني كان له دور كبير في تخفيف المعاناة وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار لدى الجميع، نحن في الأندية الرياضية جزء من هذا المجتمع، ونلمس بشكل يومي أثر هذه الروح الإيجابية التي تعزز العمل والتكاتف بين الجميع».

من جانبه أوضح سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن ما تشهده الإمارات من تلاحم مجتمعي هو نموذج فريد يعكس قوة العلاقة بين القيادة والشعب، مؤكدًا أن هذا الأمر أسهم في ترسيخ ثقافة التضامن والمسؤولية المشتركة، وقال: «الإمارات قدمت نموذجًا ملهمًا في كيفية التعامل مع التحديات من خلال التكاتف بين القيادة والمجتمع، هذا التلاحم يخفف الكثير من الصعوبات ويعطي رسالة واضحة بأن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن».

بدوره أكد محمد اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، أن الرياضة والأندية جزء أصيل من المجتمع الإماراتي، وأنها تعكس القيم التي تقوم عليها الدولة، وفي مقدمتها التلاحم والتكافل، وأضاف: «ما نراه من اهتمام القيادة بالمواطنين يعزز روح الانتماء ويمنح الجميع دافعًا أكبر للعمل والعطاء، هذا التلاحم ليس شعارات، بل واقع نعيشه في مختلف المجالات، وهو ما يجعل الإمارات دائمًا نموذجًا في الاستقرار والتكاتف المجتمعي».

من جهته ثمّن محمد عبد الله الطربان، رئيس نادي دبا الحصن لكرة القدم، موقف القيادة الرشيدة القائم على تعزيز الأمن والأمان في نفوس الجميع فعلًا وليس قولًا، وحرصها على إرساء الطمأنينة ومشاركة الجميع من خلال اطلاع الرأي العام بجميع تفاصيل الاعتداءات وتوصيل الموجهات المطلوبة للجميع، وأضاف الطربان أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الاقتصادية والتنموية، بل أيضًا في وحدة مجتمعها وتماسكه، بعد أن نجحت الدولة في بناء مجتمع متنوع ومتسامح يضم جنسيات وثقافات مختلفة تعيش في أجواء من الاحترام المتبادل، وأن هذا النموذج الحضاري يعكس القيم الإنسانية التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها.

بدوره أكد أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أن الإمارات بمواطنيها والمقيمين على أراضيها يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتها الحكيمة في مواجهة التحديات، وأن التلاحم الوطني الذي يميز المجتمع الإماراتي يعد من أهم عوامل القوة والاستقرار التي تتمتع بها الدولة، ما جعلها واحدة من أكثر الدول أمانًا وازدهارًا في المنطقة، لذلك ظلت حريصة على الدوام على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.