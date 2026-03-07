صدامات نارية في نصف نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم



أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، عن مواجهات نارية في المربع الذهبي للنسخة الثالثة عشر، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم اللجنة الرياضية بالديوان، وبالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية.



ويلتقي في نصف النهائي، الذي يقام ، الأحد، فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، مع فريق قطاع الخدمات المساندة، بينما تجمع المواجهة الثانية بين فريق المركز الوطني للمناصحة، مع فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية.



وكانت مباريات الدور ربع النهائي، التي أقيمت الجمعة، على ملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، شهدت مباريات حافلة بالإثارة والندية، بعضها لم يحسم إلا بركلات الترجيح.

وتأهل فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء إلى نصف النهائي، بعد عبوره فريق مدارس الإمارات الوطنية بركلات الترجيح 7-6، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم فريق الشؤون التنموية في الشوط الأول بهدف سجله في الدقيقة 15، قبل أن ينجح فريق مدارس الإمارات الوطنية في إدراك التعادل مع بداية الشوط الثاني.



وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بنتيجة 7–6، وحصل فلافيو دي ليما لاعب مدارس الإمارات الوطنية، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أداء مميز خلال اللقاء.



وفرض فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية أفضليته أمام مكتب الشؤون القانونية، وحقق فوزاً مستحقاً بنتيجة 3–1، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي، إذ شهد اللقاء بداية قوية من جانب الأرشيف، الذي نجح في تسجيل أهدافه عبر جوناثان كوجيا وأيوب سفراوي وياسين بو شراد، فيما سجل هدف الشؤون القانونية اللاعب آداما دايموند.



أما المباراة الثالثة، شهدت فوزاً صعباً لفريق قطاع الخدمات المساندة، على قطاع المشاريع الهندسية، بهدف دون رد، سجله اللاعب إنجي ديرن كوامي، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى نصف النهائي.



وشهدت آخر مواجهات الدور ربع النهائي، فوزاً مستحقاً لفريق المركز الوطني للمناصحة، أحد أبرز المرشحين للقب النسخة الحالية، بهدف نظيف على فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، حيث فرض المركز الوطني للمناصحة سيطرته على أغلب فترات اللقاء، قبل أن يسجل لاعبه ماريوس أوييكوب، أفضل لاعب في المباراة، هدف الفوز في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.



يذكر أن بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، تعد واحدة من أقوى وأكبر بطولات كرة القدم في المنطقة خلال شهر رمضان المبارك، وأكدت مكانتها على مدار سنوات، حيث تقام بطولة 2026 في نسختها الثالثة عشر، بمشاركة 16 فريقاً، وتشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في تاريخ البطولة.