اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم



اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، التي تقام في نسختها الثالثة عشرة بملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وتحظى بمتابعة كبيرة باعتبارها واحدة من أكبر بطولات كرة القدم الرمضانية في المنطقة.



وحجز فريقي الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء مقعديهما في دور الثمانية عقب ختام دور المجموعات في صدارة ووصافة المجموعة الرابعة.



وتربع فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بعد فوزه في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، أمس الأربعاء، على فريق مكتب البعثات الدراسية بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف، حيث نجح الفريق الذي يقود المدرب غريغوري دوفرنيس مدرب الوحدة والجزيرة ودبا السابق في دوري المحترفين في تحويل تأخره بهدف إلى فوز كبير برباعية.



أما فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء فقد تأهل للدور التالي وصيفاً عن المجموعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، بعد فوزه الثمين على فريق مكتب شؤون المواطنين بهدفين مقابل هدف، إذ افتتح مكتب شؤون المواطنين والمجتمع التسجيل أولاً، لكن «الشؤون التنموية» عاد سريعاً ليدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، بلغت الإثارة ذروتها بتبادل الهجمات السريعة، حتى تمكن مكتب الشؤون التنموية من خطف هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة، مؤمناً بذلك نقاط المباراة الثلاث وبطاقة التأهل، وحصل اللاعب روان سانتوس على جائزة «رجل المباراة» تقديراً لأدائه اللافت.



وودع من المجموعة الرابعة مكتب شؤون المواطنين الذي احتل المركز الثالث برصيد نقطتين، وتذيل مكتب البعثات الدراسة المجموعة الرابعة بنقطة واحدة.



وعقب انتهاء مباراتي الجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة، أجرت اللجنة المنظمة قرعة الدور ربع النهائي بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة، حيث أسفرت عن مواجهات مثيرة ومرتقبة تجمع بين أبرز المرشحين.



وأسفرت القرعة عن مواجهة بين مدارس الإمارات الوطنية وفريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، ويلتقي فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية مع فريق مكتب الشؤون القانونية، فيما يلعب فريق قطاع المشاريع الهندية والفنية، مع نظيره فريق قطاع الخدمات المساندة، بينما يواجه فريق المركز الوطني للمناصحة، فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي، مساء غد، الجمعة، حيث يسعى كل فريق إلى الفوز من أجل حجز مقعده في المربع الذهبي، واستكمال مشواره من أجل المنافسة على اللقب.