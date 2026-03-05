إسماعيل مطر: الوحدة يحتاج إلى مدرب بفلسفة توخيل



كشف نجم الكرة الإماراتية ونادي الوحدة السابق، إسماعيل مطر، عن رأيه في المدير الفني الأنسب الذي يحتاجه ناديه الوحدة للتتويج بلقب دوري المحترفين، الغائب عن خزائن قلعة العنابي منذ 16 عاماً.



وقال مطر في تصريحات عبر بودكاست «سوبر هاتريك»، إن الوحدة في الوقت الحالي يمتلك لاعبين وعناصر أصحاب إمكانات عالية، تفرض اللعب بأسلوب وطريقة معينة، من أجل الظهور بأفضل صورة فنية ممكنة.



وأضاف أن الفريق كونه يضم مدافعين على مستوى عالٍ، أمثال علاء الدين زهير ولوكاس بيمنتا وساشا إيفكوفيتش، فإنه بحاجة إلى مدرب يلعب بثلاثة مدافعين في الخلف، مشيراً إلى أن المدرب الأنسب للوحدة، يجب أن يكون مدرباً بنفس فلسفة الألماني توماس توخيل مدرب إنجلترا الحالي، وتشيلسي وبوروسيا دورتموند السابق.



وأوضح أن الاستعانة بمدرب بنفس الفلسفة، لأنه سيلعب بثلاثة مدافعين، وبحسب ما يملكه الفريق من قدرات وعناصر، لافتاً إلى أنها الطريقة الأنسب للوحدة، اللعب بهذه الطريقة، كونها ستمنح الصربي تاديتش الحرية في أرض الملعب، إضافة على تقليل الواجبات الدفاعية على عمر خريبين وتاديتش، والاستفادة من إمكانات لاعب خط الوسط عبد الله حمد، في دعم ثلاثي الدفاع بالتغطية أمام الخط الخلفي.



يذكر أن الوحدة يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين الإماراتي، برصيد 33 نقطة، ابتعد الفريق عن سباق الصدارة نسبياً في الموسم الحالي، بعد أن اتسع الفارق بينه وبين العين المتصدر إلى 11 نقطة، ولديه مباراة مع شباب الأهلي، على ملعب الأخير باستاد راشد بدبي، مؤجلة من الجولة 16، يوم السبت المقبل.