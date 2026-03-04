مدارس الإمارات الوطنية والخدمات المساندة إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد



حجز فريقا مدارس الإمارات الوطنية وقطاع الخدمات المساندة مقعديهما في الدور ربع النهائي لكأس منصور بن زايد لكرة القدم، التي تقام في نسختها الثالثة عشرة بالعاصمة أبوظبي.



وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، وذلك في إطار دعم الحركة الرياضية والشبابية وتعزيز روح التنافس الإيجابي خلال الأجواء الرمضانية المباركة.



وتأهل فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع قطاع الخدمات المساندة سلبياً في ختام مباريات الدور الأول في مباراة غلب عليها الحذر الدفاعي والانضباط التكتيكي العالي، إذ رغم المحاولات المتبادلة لهز الشباك، إلا أن يقظة الدفاع وتألق حارسي المرمى حالا دون تسجيل أي أهداف.



وبرصيد النقاط نفسه احتل فريق قطاع الخدمات المساندة وصافة المجموعة بـ 5 نقاط، بفارق الأهداف عن مدارس الإمارات الوطنية، ليضمن الفريقان تأهلهما إلى الدور المقبل.



وفي المباراة الثانية بالمجموعة، خطف فريق مكتب التنسيق المجتمعي الأنظار بتحقيقه فوزاً درامياً على قطاع الشؤون المالية والمشتريات بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



ورغم الفوز لكنه لم يكن كافياً للتأهل إلى الدور التالي، حيث أنهى مكتب التنسيق المجتمعي مبارياته في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تذيل فريق قطاع الشؤون المالية والمشتريات بالمركز الأخير بنقطة واحدة، وودعا البطولة من الدور الأول.



وتختتم اليوم، الأربعاء، مواجهات دور المجموعات، حيث ستقام مباراتان ضمن المجموعة الرابعة يتحدد على إثرهما آخر فريقين متأهلين إلى ربع النهائي، ويلعب فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع مع نظيره مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، فيما يلعب فريق مكتب البعثات الدراسية مع فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية.



تمتلك الفرق الأربعة رصيداً متساوياً بواقع نقطتين لكل فريق، ما يبقي الحسابات معقدة وصراع التأهل مفتوحاً على مصراعيه.